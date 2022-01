BTS, TXT y ENHYPEN: se desvelan nuevos detalles de sus webtoons

Para todo el que no esté familiarizado con ellos, los webtoons son historias digitales que se originaron en Corea del Sur. Cada episodio de esta historia se publica en una sola imagen vertical, para que así su lectura sea más fácil en los teléfonos móviles. Se publican en formato de cómic.

Algunos idols de K-Pop ya se han animado a protagonizar algunas de estas historias publicadas en la plataforma Webtoon (de ahí a que estas publicaciones sean conocidas como webtoons). Y los chicos de BTS, TXT y ENHYPEN no iban a ser menos.

Estos grupos, que forman parte de la agencia HYBE, van a protagonizar nuevas historias digitales en Webtoon próximamente. Aunque lo de "próximamente" ya sea queda largo, puesto que van a ver la luz en unos días.

Tal y como explica Soompi, se han desvelado nuevos detalles al respecto de estos proyectos que involucran a algunos de los idols más exitosos de la industria del K-Pop. Las primeras historias que se lanzarán son 7FATES: CHAKHO de BTS, THE STAR SEEKERS de TXT y DARK MOON: THE BLOOD ALTAR de ENHYPEN. Los integrantes de estos grupos darán vida a personajes en estas historias, que se estrenarán en la plataforma de Webtoon desde el 15 al 17 de enero.

7FATES: CHAKHO

La historia de BTS llegará el 15 de enero. Será una fantasía urbana ambientada en el futuro. "La historia está inspirada en los cazadores de tigres de la dinastía Joseon llamados chakhogapsa, y es la reinterpretación de HYBE del folclore del oso y el tigre, así como del folcloro tradicional coreano sobre los tigres", explica Soompi. Los siete ingrantes representarán a siete individuos que estarán conectados por el destino. Un destino relacionado con el tigre. Deberán superar las adversidades juntos, siendo un equipo de caza de tigres llamado Chakho.

Suga interpretará a Cein, cuyo pasado está marcado por el momento en el que casi le devora un tigre; V se pondrá en la piel de Jooan, que se enamora de un tigre; J-Hope interpreta a Hosu, que acaba secuestrado por un tigre; Jin será Hwan, un arquero cuya familia es asesinada por un tigre; RM es Do Geon, un experto en crímenes con un pasado difícil; Jimin se pondrá en la piel de Hary, una roca que se convierte en humano y que vigila la puerta al mundo de los tigres; y Jungkook será Zeha, mitad humano y mitad tigre.

DARK MOON: THE BLOOD ALTAR

ENHYPEN serán los que también protagonizarán un webtoon. Se estrenará el 16 de enero. Esta vez serán vampiros los protagonistas. Se trasladarán a un antiguo reino mágico y a otros escenarios, como una escuela privada moderna. Una chica se encontrará con estos siete vampiros que tienen sus recuerdos muy presentes.

THE STAR SEEKERS

El 17 de enero llegará el webtoon de TXT. Trata sobre cinco idols mágicos de K-Pop que viven en un mundo en el que la magia y la realidad coexisten sin ningún problema. Se dan cuenta de que tienen poderes mágicos y luchan contra todos esos secretos que tratan sobre la caída del mundo. La historia está inspirada en el libro The Tale of the Magic Island y el vídeo de animación The Doom's Night.

Y tú, ¿vas a leer todos?