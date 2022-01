Raquel del Rosario o Chenoa, encantadas con la última ocurrencia de Paula Echevarría con su hijo a sus 9 meses

Miguel Torres Echevarría ha cumplido 9 meses de vida. Un tiempo en el que su madre, Paula Echevarría, ha tenido que volver a adaptarse a tener un bebé en casa. La hemos visto feliz y afrontando todo lo que conlleva la maternidad.

En este aniversario tan especial se le ha ocurrido hacer una comparativa. Ha juntado una fotografía de sus 9 meses de embarazo y otra del peque con 9 meses ya fuera de la barriga. Y el resultado es de lo más tierno, sobre todo, porque ha decidido ponerse la misma ropa y queda muy impactante.

“In & out 🐣 9 meses dentro vs 9 meses fuera… En 9 meses todo lo que has aprendido mi amor! Eres un personajillo digno de admirar y querer! Cariñoso, sonriente, espabilado, listo y tan bueno!!!!!! Cómo vivíamos antes sin ti! ❤”, escribía junto a la imagen.

Está claro que su lado infuencer está completamente inspirado por su papel de madre en los últimos tiempos y eso nos está dejando imágenes tan tiernas como esta.

Aluvión de comentarios

Y claro, no ha tardado en recibir un aluvión de comentarios, entre ellos el de su pareja, el ex futbolista Miguel Torres: “Nuestro angelito @pau_eche 👼❤”.