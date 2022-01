Hogueras finales de ‘La isla de las tentaciones’: La bisexualidad es un problema para Josué y Alejandro

Ya solo queda un programa de La isla de las tentaciones, el que nos permitirá saber si las parejas abandonas separadas, juntas o con nuevas parejas. Quedan cuatro después de que Darío y Sandra decidieran irse cada uno por su lado tras su hoguera de confrontación.

En el avance de lo que veremos esta noche del miércoles hemos visto que las cosas entre Josué y Zoe se complican. “Te he echado muchísimo de menos. Creo que me tienes que dar muchas explicaciones”, comienza diciendo ella.

Y como era de esperar, ha saltado el tema de la orientación sexual de Zoe cuando Sandra Barneda le ha preguntado a Josué qué es lo que más le ha costado. “El tema de la bisexualidad. Yo tenía más miedo de que me fuera infiel con una chica que con un chico”, respondía.

Ella, que fue capaz de infringir las normas y colarse en una de las hogueras de los chicos, no ha dudado en enumerar las cosas que no le han gustado.

“Me ha molestado que te pongas así de cerca con Diriany, que te pongas en el jacuzzi a restregarte con otra tía diferente. Y te voy a decir más. Vino Jennifer a hablar con Tania sobre Alejandro y lo primero que hizo fue decirme, ‘¿a ti tu novio te ha explicado los vídeos que yo he visto de él porque, por cierto, tiene un lunar muy bonito ahí abajo?’. Esos vídeos, ¿se los has mandado cuando me estabas conociendo o cuando ya estabas conmigo?”, le preguntaba directamente.

“Las conversaciones subidas de tono que tuve con ella fueron antes de estar contigo”, contestaba él sin dudarlo. Claro que la presentadora no estaba muy de acuerdo. “Josué, tú me lo contaste distintos. O me has mentido a mí o estás mintiendo a Zoe ahora”, decía.

El enfado de Gal.la y Nico

Otra de las parejas con pronóstico desfavorable es la que forman Gal.la y Nico. Ambos han sido infieles. Después de negarse a darle un beso a su llegada, ella le ha preguntado, “¿te lo has pasado bien?”.

“Sí, la verdad es que sí”, contestaba él que le preguntaba a ella si le había ocurrido lo mismo. “Yo me lo he pasado de puta madre”, contestaba ella de lo más calmada. Claro que pronto llegó la tempestad.

“Chico, que no me pones, te lo digo ahora que lo sé. Cuando estaba fuera en la calle contigo no me daba cuenta”, le soltó sin mucho miramiento. “¿Sabes lo que pasa Gal.la? Que desde el primer momento que entré en la villa dije, ‘joder, soy feliz’”, contaba él.

También se echaron en cara el episodio de Polonia en el que, según Nico, ella le puso a elegir entre ella o su padre porque no le aguantaba más. “Los cojones”, es la respuesta contundente de ella. Ni en eso son capaces de ponerse de acuerdo.

Las lágrimas de Rosario y Álvaro

En cuanto a Rosario y Álvaro, entre ellos también ha habido infidelidades, pero ambos han reconocido que querían esperar a mirarse a los ojos para saber lo que seguían sintiendo. Ha llegado el momento de hacerlo.

“Aquí no se trata de quién ha hecho más o quién ha hecho menos, aquí se trata de que, por primera vez, yo he antepuesto mi felicidad a la tuya”, le aclaraba ella.

“Es difícil para mí abrirme porque ya sabes cómo soy”, decía Álvaro. “Es que las cosas, si uno las siente, hay que saber decirlas porque si no, la otra persona, igual no las percibe”, le explicaba ella dejando claro que entre ellos hay un claro problema de comunicación.

“Es que me quedo muerta porque es lo último que me esperaba ver en La isla de las tentaciones, te lo digo de verdad. Que se ha montado un trío”, decía ella al ver las imágenes de su chico.

“Tú y yo nos hemos querido muchísimo y nos queremos muchísimo y no tengo dudas, pero lo estamos haciendo y lo hemos hecho tan mal, tan, tan mal…”, decía Rosario antes de abrazarse a Álvaro entre lágrimas.

Las distintas actitudes de Alejandro y Tania

También veremos qué pasa entre Alejandro y Tania. Su mayor preocupación parecía la cita 24horas. Tras confirmar que la había tenido con Stiven, Alejandro quería saber si Tania había dormido con él, a lo que ella ha contestado que no. Y su conciencia no debía andar muy tranquila porque ha reconocido que él también la había tenido y “el juego este se me ha escapado de las manos”.

“Te has equivocado por completo porque has estado toda la experiencia preocupándote de que otro hombre pudiera quitarte a tu mujer y tú no te estabas dando cuenta de que eras tú mismo el que estaba estropeando nuestra relación”, le echó en cara ella.

“¿Tú que eres, bisexual, lesbiana o algo? Porque todas las imágenes de Zoe sales tú con el tonteo de no sé qué”, le ha reprochado Alejandro. “A mí las chicas no me gustan, pero si en algún momento de mi vida me apetece, pues lo haré”, ha contestado ella tan tranquila.

El que se ha ido poniendo cada vez más nervioso es él. “¿Qué se te rompió en ti? ¿Ya no me amas? ¿No me quieres? ¿No te gustaría casarte conmigo?”, le lanzaba a su chica a la que, de momento, solo la hemos escuchado decir, “sí te amo”. Veremos si hay un pero.

Este miércoles noche conoceremos, por fin, el desenlace.