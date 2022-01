Incertidumbres, lágrimas y promesas en las despedidas con los solteros en ‘La isla de las tentaciones 4’

La isla de las tentaciones 4 llega a su fin. Queda ver el momento en el que las parejas se reencuentran y deciden su futuro. Eso sí, antes ha tocado despedirse de los solteros que han logrado poner en jaque sus relaciones.

Nico fue uno de los primeros en caer en la tentación y lo hizo con Miriam. “No sé esto cómo acabará. Sólo sé que he sido feliz aquí y ha sido gracias a ti. Que ojalá todo esto siga fuera, pero que, si no, gracias”, le decía la soltera.

“Miriam, te prometo que esta experiencia ha sido increíble. Todos esos momentos son nuestros, nunca se van a volver a repetir, pero que te diga que nunca se van a volver a repetir no signifique que no sea la última vez”, contestaba él dejando una puerta abierta. “Solo te digo que te espero fuera”, sentenciaba ella.

“Yo por Nico siento un cariño increíble. Creo que ha sido mágico lo que hemos tenido y pienso que no se acaba aquí”, aseguraba Miriam que abandonó la isla con esperanzas.

Álvaro y Sabela

Tanto Álvaro como Rosario han sido infieles. Pero no es la primera vez que ocurre en su relación. De hecho, entraron en la isla con el objetivo de acabar con ese bucle de venganzas que había entre ellos. Objetivo que no han conseguido. Ambos han vuelto a ser infieles.

“Quiero que sepas que tome la decisión que tome te voy a llevar dentro de mi corazón. Para mí esta experiencia contigo ha sido inolvidable. Yo sé que tú quieres lo mejor para mí. Aún tengo que decidir, estoy muy indeciso ahora mismo”, le decía Álvaro a su tentación.

“Sé que igual este es la última vez que nos vamos a ver, pero bueno, que te quedes con todo lo bueno y que fuera voy a estar esperándote”, le decía ella entre lágrimas.

“Para mí significa un gran apoyo, una persona con la que me gustaría, quizás, compartir mi vida con él y que me ha hecho muy feliz dentro de la casa”, terminaba explicando la soltera que guarda alguna esperanza.

Si en Villa Playa, solo dos de los cuatro chicos han tenido solteras favoritas de las que despedirse, en Villa Paraíso, ha sido una más la que ha tenido que decir adiós a alguien especial.

Tania y Stiven

“Yo estoy muy a gusto contigo. Has sido una persona que me ha demostrado muchísimo aquí, que te llevas algo de mí. Esta experiencia ha sido muy bonita, pero también lo ha sido porque has estado tú”, le decía Tania a su gran tentación, Stiven.

“Ante todo, que tengas en la cabeza que la vida es solo una y que decidas lo que decidas, yo estoy ahí”, le contestaba el soltero. “Tania lo que necesita ahora mismo es quererse a sí misma y dejar a un lado a Alejandro, que piense en lo que ella quiere de cara al futuro y el día de mañana, si tiene que encontrar a alguien, le vendrá solo”, terminaba diciendo el soltero.

Gal.la y Miguel

A Gal.la le ha tocado despedirse de Miguel con el que ha tenido una relación muy estrecha. “Yo ayer te lo dije, para mí has sido una persona muy importante aquí, quiero que lo sepas, no me voy a olvidar y tengo muy claro que te voy a echar de menos porque, al final, lo que me has dado aquí me lo voy a quedar para siempre”, le decía ella a modo de despedida.

“Ni mucho menos me esperaba encontrar a una chica con la que conectara, que sea tan parecida a mí, que tengamos tantas cosas en común y tú has hecho que esta experiencia sea inolvidable para mí”, le respondía él.

“No esperaba para nada encontrarme a una persona como Gal.la, que llegara tan dentro de mí y conectara tanto conmigo y estoy triste porque no sé realmente si la voy a volver a ver”, decía más apenada en las palabras que en la actitud.

Rosario y Suso

Lacrimógena ha sido la despedida de Rosario y Suso que han vivido una historia muy intensa. “Siento que estoy en deuda contigo por todo lo que has hecho por mí”, decía ella.

“Sé que tú vas a volver porque juntos somos mejores, lo sabes. Juntos sumamos más que dos”, contestaba él mientras ella añadía que no tenía claro qué decisión iba a tomar. Él le aseguraba que la apoyaría fuese cual fuese.

“Rosario para mí es más que una tentación, sinceramente, me veo fuera con ella, así que, hoy por hoy significa mucho.

Este miércoles noche veremos qué decisiones se toman en las hogueras finales y comprobaremos si alguna de estas incipientes parejas tiene futuro.