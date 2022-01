‘La isla de las tentaciones 4’ desvela la gran mentira de Alejandro en la hoguera final

Es difícil saber lo que pasa por la cabeza de alguien enamorado cuando tiene miedo a perder a su chica. Uno de los mejores ejemplos lo hemos tenido con Alejandro dentro de La isla de las tentaciones 4. Ha tenido unos comportamientos que no todo el mundo ha llegado a entender.

Le hemos visto sufrir ataques de ansiedad, pasar de las inseguridades a las certezas, para poco después volver a dudar. Ha hecho comentarios que no le han gustado a su chica y, lo último, le hemos visto mentir sin entender muy bien por qué.

En el primer avance de las hogueras finales que veremos este miércoles noche, vimos su reencuentro con Tania. Su obsesión fue saber si había tenido cita de 24 horas con Stiven. Cuando ella contestó afirmativamente, lo segundo que quiso saber es si habían dormido juntos. En esa ocasión, la respuesta fue negativa.

Y en ese momento él dijo que había tenido también una cita 24 horas y que se le había escapado de las manos. Nos quedamos todos con la boca abierta y expectantes por ver la explicación o las imágenes de esa cita.

La gran mentira

Pero, en el programa de las despedidas y las últimas citas pudimos ver que tanto él como Josué fueron no tuvieron citas finales y de ahí que cueste entender su mentira a Tania.

Es de suponer que en el último programa lograremos entender qué es lo que le ha llevado a decir semejante cosa en su reencuentro con Tania. Desde luego, lejos de mejorar las cosas, puede que las haya empeorado.

En el segundo avance de las hogueras hemos podido ver cómo ella es capaz de mantener la calma mientras revisan su paso por la isla mientras que él tiene facilidad para perder los nervios cuando ve algo que no le gusta. Le llega a preguntar si ya no le ama o ya no quiere casarse con él.

Las respuestas, las conoceremos esta noche. Tania tiene un papelón por delante. Darle otra oportunidad a Alejandro del que confiesa estar enamorada o probar otro camino junto a Stiven con el que ha encontrado una conexión que no esperaba.

Los que sí tuvieron cita fueron Álvaro con Sabela, que aprovecharon la noche; Nico con Miriam que estaba dispuesto a pasar una noche loca; Gal.la con Miguel que aseguraba que iba a "hacerlo con todas mis ganas". Suso llegó a decirle el primer 'te quiero' a Rosario y Tania decidió no dormir con Stiven.

Solo nos queda conocer la última decisión de cada uno de ellos.