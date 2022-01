Josué y Jennifer protagonizan el gran enfado de ‘La isla de las tentaciones 4’: “Tiene una bocaza de mierda”

Josué y Zoe forman una de las parejas que parece haber resistido firmen en La isla de las tentaciones y no se han dejado conquistar por ningún soltero o soltera. Pero eso no les ha librado de las polémicas.

De hecho, Josué se ha enfadado a lo grande con Jennifer por lo que le dijo a su chico durante su visita a la hoguera de las chicas. “Zoe ha estado metiendo caña, caña, caña y yo me he tenido que defender”, anunciaba la tentadora.

Eso le ha preocupado a Josué que ha preguntado que él que pintaba allí. “He sacado el tema de que tú y yo hablábamos”, informaba ella. Algo que, como aclaraba él, ya sabía todo el mundo.

Antes de que pudiera seguir, Alejandro ha querido saber qué es lo que le había dicho Tania que es realmente a la iba a ver. “Que soy una maleducada, que no tengo respeto, esas cosas”, relataba ella. Y mientras otras solteras explicaban su experiencia en la hoguera Jennifer hablaba con Josué.

El enfado de Josué

“Yo te digo una cosa, yo sé que no te va a gustar lo que vas a ver cuando lo veas”, le aclaraba. Él no sabía a qué se refería. “Lo de los vídeos lo he dicho, los que nos mandábamos”, le confesaba ella. Su reacción no se hizo esperar, se levantó para irse mientras la mandaba “a tomar por culo”.

“Tiene una bocaza de mierda y tiene que hablar cosas del puto pasado, cuando yo estaba soltero, que, a lo mejor a mi novia, ni le viene ni le va. Menos mal que es la última noche porque eso es ir de malas, jugar sucio y ser mala persona. ¿Por qué tienes que decirle tú a mi novia si hemos tenido conversaciones cachondas, que si tú me has pasado vídeos, que si yo te he pasado vídeos o fotos o no sé qué o no sé cuántos?”, le reprochó visiblemente enfadado Josué.

“¿Por qué me tiene que decir tu novia a mí cerda? ¿Cerda yo de qué?”, se defendía Jennifer. “Yo hablo por mí, no hablo por mi novia. Mi novia es una maleducada, una mal hablada y yo la tengo que regañar trescientas mil millones de veces. Me parece super mal que te haya insultado y cuando salga de aquí se lo diré porque yo al chaval que ha venido a hablar me he levantado y le he dado la mano porque cuando hay que ser un caballero hay que serlo y cuando quiero ser un hijo de puta, también sé”, agregaba él.

“Yo con Jenni tuve unas conversaciones cuando yo era soltero y sacar esas conversaciones cuando ya no vienen a cuento me ha parecido de mala persona. A Jennifer le he hecho la cruz”, sentenciaba.

Veremos si sale el tema en la hoguera final.