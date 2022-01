Lecturas publica las imágenes que podrían confirmar que Antonio David Flores y Marta Riesco ya viven juntos

Como todos los miércoles, las revistas del corazón han llegado a los quioscos con portadas que han dejado a muchos con la boca abierta. Si nos centramos en Lecturas, podemos hablar de las fotos exclusivas que ha publicado la cabecera sobre Antonio David Flores y Marta Riesco que, por lo visto, ya viven juntos.

La reportera de El programa de Ana Rosa no quiso pronunciarse sobre los rumores que la relacionaban con el ex de Olga Moreno y prefirió compartir un comunicado que pedía respeto y pedía que se hablase de ella por su trabajo y no por su vida privada porque no era un personaje público.

Ha seguido sin pronunciarse y parece que también ha seguido su relación con el padre de una de sus amigas, Rocío Flores. Han dado un paso más en su relación y según publica la revista la pareja ya vive junta en la casa de ella en Madrid.

Eso sí, esta Navidad hemos visto al ex de Rocío Carrasco en Málaga disfrutando de las fiestas cerca de sus hijos y su ex. Pero parece que ya se ha trasladado a Madrid. Cuando venía a la capital, antes solía quedarse en casa de sus abogados, pero ahora, ya tiene su espacio en casa de su nueva pareja.

Intentando ser discretos

Aun así, ellos no se han pronunciado al respecto e intentan llevar su relación de la manera más discreta posible y en la más absoluta intimidad. Claro que eso es harto difícil cuando todo el mundo anda pendiente de ellos.

Intentan entrar y salir en la casa por separado y no dejarse ver juntos en lugares públicos. Pero, aun así, la revista ha logrado las fotos que confirmarían esta convivencia.

Mientras el ex guardia civil se ha trasladado a la capital, Olga Moreno permanece en Málaga junto a su hija Lola y a David Flores. Todavía no han formalizado legalmente su separación.

Marta Riesco sigue su rutina y acude a su trabajo diario en televisión mientras que Antonio David pasa mucho tiempo con sus abogados en pleno proceso judicial que, de perderlo, podría llevarle a la cárcel.