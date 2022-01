Jamie Lynn Spears se derrumba al hablar de su hermana Britney Spears: “El amor sigue ahí”

Britney Spears por fin es dueña de su vida. La cantante, que cumplió 40 años el pasado 2021, llevaba 13 años bajo la tutela de su padre. La estrella no podía tocar ni un céntimo del dinero que ganaba en sus conciertos. Tampoco podía coger un coche o salir con su pareja sin que su tutor tuviese constancia. Ahora, tras una dura lucha legal, la cantante por fin es libre. Además, ha querido romper su silencio y ha arremetido contra su padre, llegando a denunciarlo.

Pero no ha sido el único miembro de la familia Spears que ha salido mal parado. La intérprete de Toxic también ha sentenciado a su madre y a su hermana Jamie-Lynn Spears por no haber hecho nada durante todo este tiempo.

Tras estas declaraciones, Jamie reaccionó diciendo que no tenía nada que ganar o perder y que ella solo se preocupaba por su felicidad.

Ahora, Jamie-Lynn Spears ha roto su silencio sobre el tema de la tutela de su hermana. Lo actriz, a la que conocimos en Zoey 101, ha acudido al programa de Good Morning America para promocionar el libro sobre sus memorias: Things I Should Have Said (Las cosas que debería haber dicho).

Frente a la periodista Juju Chang, Jamie ha hablado sin tapujos sobre la actual relación que tiene con su hermana, explicando que las cosas entre ellas se han complicado en los últimos meses:

“Mi amor sigue ahí al cien por cien. Quiero a mi hermana. La he querido y apoyado, haciendo lo correcto por ella. Ella lo sabe, así que no sé por qué estamos en esta situación en este momento”.

Jamie Lynn Spears FULL INTERVIEW GMA Good Morning America PART 1 & PART 2 BRITNEY SPEARS SISTER

Juju ha querido saber cuál ha sido el verdadero motivo de este distanciamiento. Jamie ha dejado entrever que todo ha comenzado con la publicación del libro sobre sus memorias. Y es que en sus páginas menciona a la estrella pop.

Sobre su tutela

Jamie-Lynn Spears también ha hablado sobre la tutela de su hermana. La joven de 30 años ha asegurado que en todo momento ha querido ayudar a Britney y que, aunque lo intentó, nunca estuvo en la posición para hacerlo:

“Cuando comenzó, yo tenía 17 años y estaba a punto de tener un bebé, así que no entendía lo que estaba pasando. Ni si quiera estaba centrada en eso. Estaba pensando en el hecho de que iba a ser madre con 17 años”.

Además, la joven ha continuado explicando que ayudó en lo que pudo para acabar con la tutela: “Hice todo lo que pude para asegurarme de que tuviera los contactos que necesitaba para seguir adelante y terminar con esta tutela”.