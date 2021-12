Britney Spears cumple 40 años: su nueva vida al liberarse de la tutela legal

"Finalmente libre para usar un cajero automático, para guardar en tu bolso las llaves del coche y para tener dinero en efectivo". Esta es una de las frases que Britney Spears ha pronunciado después de que el Tribunal Superior de Los Ángeles revocara la custodia que durante más de 13 años la mantenía sometida. Son pequeños gestos que todos nosotros consideramos como habituales, pero que la princesa del pop ha visto completamente limitados durante gran parte de su vida.

"Vergonzoso, desmoralizador, degradante", son los adjetivos que utilizaba Britney para describir el régimen que se le impuso en 2008 a petición de la familia tras dos colapsos mentales que fueron duramente retrataos los flashes de fotoperiodistas y cámaras. En el futuro de Britney, como ella misma ha afirmado, habrá un compromiso de primera mano con la defensa y protección de las personas "con discapacidades reales y enfermedades reales" que se ven obligadas a vivir bajo este tipo de régimen legal.

Spears llega ahora a cumplir los 40 con una situación personal completamente nueva, y la artista es la primera que se siente perdida ante un futuro tan incierto como ilusionante. "He esperado tanto tiempo para liberarme de la situación en la que estoy y ahora que está aquí, tengo miedo de hacer cualquier cosa porque temo cometer un error", escribió en una publicación de Instagram el pasado 15 de octubre.

Bajo la tutela, impuesta desde 2008, Spears no tenía control sobre el uso de su dinero (una fortuna estimada en 60 millones de dólares), la posibilidad de elegir cuándo actuaba, quién tenía acceso a su casa e incluso qué medicamentos debía tomar. Estaba limitada a una asignación personal de alrededor de 2.000 a la semana, según documentos judiciales. Y hasta hace poco, no se le permitía conducir su propio automóvil.

Pero con su nueva libertad, la cantante de Stronger tiene todo por delante. Si bien sus representantes se han negado a comentar sobre posibles planes futuros, se ha especulado mucho sobre los planes que desea hacer la cantante a partir de esta nueva vida.

Britney Spears, en los MTV Video Music Awards de 2008. / Kevin Mazur/WireImage

Boda y planes de aumentar la familia

En el ámbito personal, Britney siempre se ha mostrado muy enamorada de su novio, Sam Asghari, con el que mantiene una relación desde los últimos cinco años. De hecho, es su prometido oficialmente. La artista ha elegido ya la que será la diseñadora de su vestido de novia, la prestigiosa Donatella Versace.

"Donatella Versace está haciendo mi vestido mientras hablamos", anunció la estrella del pop en Instagram, aunque admitió que aún no está segura de dónde le gustaría casarse con Asghari, el entrenador personal que la propuso matrimonio en septiembre. De hecho, han pedido ayuda a sus fans para encontrar un lugar idóneo para festejar este enlace.

"Estamos en una situación difícil en este momento. Tenemos un problema realmente grande. No sé dónde me voy a casar. No sabemos si nos vamos a casar en Grecia, Italia, Australia o en ciudad de Nueva York ", reveló en un vídeo de TikTok publicado mientras estaba de vacaciones en la Polinesia Francesa, demostrando que las redes sociales son el mejor método que posee para relacionarse con sus seguidores.

El matrimonio será el tercero de Spears. La primera vez que pasó por el altar fue con su amigo de la infancia Jason Alexander en 2004, pero el matrimonio de Las Vegas fue anulado a las 55 horas. Luego se casó con Kevin Federline a los pocos meses. La pareja se divorció en 2007 y tiene dos hijos, Sean Preston, de 15 años, y Jayden James, de 14.

Britney Spears y Sam Asghari, en la presentación de la película 'Érase una vez... en Hollywood' en 2019. / Jon Kopaloff/FilmMagic

Posibilidad de nuevo disco y gira mundial

Britney revolucionó la escena del pop con su música desde que publicó su primer disco en 1999, pero no ha trabajado desde el final de su residencia en Las Vegas en 2017. La propia artista aseguró que nunca más volvería a trabajar mientras estuviera sometida a la tutela de su padre. Ahora que todo eso ha cambiado, ¿volveremos a verla sobre un escenario?

Algunas fuentes citadas por medios estadounidenses afirman que la princesa del pop quiere seguir haciendo música y actuar de nuevo, pero que este deseo no es la máxima prioridad en su vida. "Ha estado escribiendo música durante los últimos dos años porque sería imposible que no lo hiciera. La música es su pasión y está en su sangre", dice una fuente citada por Hollywood Life.

También se rumorea que Britney ha estado todo este tiempo escribiendo nuevas canciones, la mayoría de ellas con un tono oscuro, acorde con los sentimientos que ha tenido que gestionar. Así, comparan su nuevo estilo musical con el disco Blackout, el último que escuchamos de ella, lanzado en 2007. TMZ afirma que quiere volver al estudio, y que tiene muchas ofertas de diferentes productores para hacerlo, pero que no hay planes firmes sobre esta proposición.

Britney sigue siendo una de las estrellas del pop que más discos ha vendido, con 100 millones de copias, y si se confirma su regreso a la música, seguramente vuelva a batir récords con las expectativas que hay puestas en ella.

Una entrevista que vale millones

No cabe duda de que una entrevista con Britney Spears es, a día de hoy, una de las metas de todos los canales de televisión estadounidenses. Las primeras declaraciones televisadas de la artista tendrían una audiencia espectacular, son las más buscadas del mundo de la música, y a pesar de que se rumoreó con Oprah Winfrey, no se ha anunciado ninguna en firme.

"Señor, ten piedad de las almas de mi familia si alguna vez hago una entrevista", escribió Spears en octubre. También ha mencionado, quizás en broma, la idea de escribir su propio libro y les pidió a los fans un título sugerido.

Britney Spears, en una actuación en directo en 2016. / Tim Mosenfelder/Getty Images

Spears también ha reconocido que ha recibido una avalancha de guiones para llevar su propia historia al cine o a la televisión, aunque no está interesada en vender esa parte de su vida. El interés por reflejar en el audiovisual los últimos años de la cantante han provocado el estreno de dos documentales en un corto espacio de tiempo que ella misma calificó de oportunistas e hipócritas. Framing Britney Spears, producido por The New York Times, se centra en el nacimiento del movimiento #FreeBritney, y fue el primero de otros como Britney VS Spears, que se puede ver en Netflix.