The Weeknd presenta un mundo alternativo con los remixes de ‘Sacrifice’ y ‘Take My Breath’

Dawn FM, el nuevo mundo sonoro de The Weeknd se amplia. Hace una semana, Abel Tesfaye nos regalaba su quinto álbum de estudio. Un disco compuesto por 16 canciones y lleno de nuevos sonidos electrónicos. Sin olvidar de su esencia del r&b que le caracteriza. Sin embargo, parece que su mundo va cambiando.

El pasado 11 de enero, por la noche, el artista presentaba una realidad alternativa para Dawn FM con los remixes de Sacrifice y Take My Breath. Y para ello, ha contado con la electrónica experimental de dos magníficos grupos: Swedish House Mafia y Agents of Time, respectivamente. El cantante lo ha presentado de esta forma, por lo que cabe la posibilidad de que pueda haber otras realidades en un futuro.

De momento, Abel está publicando los videoclips de algunas piezas del disco. Unos clips innovadores y que no te dejarán indiferente, ya que siguen una similar estética a la de After Hours: ligar pequeñas historias que son capaces de jugar con tu mente. Y no iba a ser de otra manera con Sacrifice y Take My Breath.

Sobre el videoclip del remix de Sacrifice

Como hemos dicho anteriormente, para el remix de Sacrifice The Weeknd ha contado otra vez con la producción de Swedish House Mafia. La primera vez que trabajaron juntos fue en Moth To A Flame en octubre de 2021. Una canción que se nutre de los sonidos electrónicos y del synth.

Su videoclip ha cambiado totalmente al igual que su sonido: ha pasado de una escenografía oscura a una llena de color y de más vida, ya que el baile y la diversión son la temática principal del filme. Asimismo, las guitarras cobran protagonismo en el sencillo. Este remix nos hace bailar sin parar, especialmente por su base que es la canción de pista de baile I Want To Thank You (1981) de Alicia Myers y producida por los suecos.

Sin duda, lo que más ha llamado la atención de este clip han sido los guiños a Michael Jackson. Sobre todo en la escena donde Abel pisa unas baldosas iluminadas, similares a las de Billie Jean de MJ.

Sobre el videoclip del remix de Take My Breath

Sin embargo, los italianos de Agents of Time han hecho que Take My Breath obtenga un sonido electrónico más rápido y un estilo más frenético que también nos hace bailar. El clip consiste en un juego de luces que va a ritmo de la música house. Abel ya advierte en su descripción que el video musical no es apto para los que sufren de epilepsia.

Está claro que el talento de The Weeknd es sorprendente y no solo por su trayectoria, sino por la creatividad que tiene a la hora de recrear estas historias y de hacer música.