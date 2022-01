Luca Onestini celebra con un emoji el desnudo integral de Cristina Porta y le sigue los pasos

Secret Story enganchó a millones de personas que dieron una oportunidad a este nuevo formato que tanto nos recordaba a Gran Hermano. Ahora está a punto de estrenarse una nueva edición, en esta ocasión de anónimos, pero todavía no hemos podido olvidarnos de los vips que estrenaron el programa.

No todos apostaban por la historia de amor que surgió dentro de la casa entre Cristina Porta y Luca Onestini. Aun así, la pareja logró llegar a la final y el italino terminó por llevarse el premio.

Muchos dudaban que una vez acabado el programa, la pareja continuase unida, pero ellos han callado bocas y siguen juntos y parece que felices. Ahora mismo se encuentran de escapa romántica en Alicante, en la suite de un hotel con vistas al valle de Guadalest.

Y desde la cama de esa habitación de lujo, la periodista ha querido compartir una colección de fotos que nos muestran su desnudo integral, solo cubierto por la sábana. Un derroche de sensualidad al que su chico ha reaccionado con un corazón blanco.

Fotos compartidas

“‘Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa’ ☀️ – Buddha”, escribía junto a las fotografías. Un momento muy zen que Luca también ha querido compartir con sus seguidores. Él también se ha quitado la ropa para hacerse las fotos que, aunque se las ha hecho su chica, bien parecen obra de un profesional.

El italiano no ha recurrido a ninguna cita budista, sino que se ha limitado a desear dulces sueños a sus seguidores que no han dudado en compartir con él un aluvión de piropos.

CrisLu sigue teniendo muchos defensores que no hacen más que aplaudir cada paso que dan. Desde luego, es difícil no sentir envidia de su escapada que no solo tiene vistas maravillosas, derroche de sensualidad, sino que incluye también desayunos en el agua.

¿Quién no quiere algo así?