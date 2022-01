Hogueras finales de ‘La Isla de las Tentaciones 4’: De las “red flags” de Alejandro al plantón a Gal·la

La Isla de las Tentaciones 4 ha tenido ya sus temidas hogueras finales, y como de costumbre, ha tenido sorpresas de todo tipo. De este modo, las cuatro parejas -hay que recordar que Darío y Sandra abandonaron la isla tras su hoguera de confrontación- acabaron su aventura en República Dominicana frente a Sandra Barneda… Aunque con finales totalmente distinto.

Ya en el programa anterior, que tuvo sus citas de 24 horas, se vio algún detalle de ciertos participantes que ya adelantaban cuál podía ser su decisión final. Aún así, Josué y Zoe, Nico y Gal·la, Álvaro y Rosario y Tania y Alejandro decidieron completar su ciclo en el reality y enfrentarse a la última prueba que su relación pasaría (o no).

Después de que Sandra Barneda les despidiese en sus respectivas villas, todos ellos acudieron por parejas hacia el encuentro más esperado de la edición. Así acabaron todos ellos:

Josué y Zoe

Zoe empezó fuerte su hoguera de confrontación. "Me he dado cuenta de que tal vez he estado engañado por él", empezó diciéndole a la presentadora antes de que su chico llegase a la hoguera. Eso sí, su enfado duró poco: a los pocos segundos de que se reencontrasen, se fundieron en un abrazo más que evidente.

Atrás quedaron los reproches que se dijeron ante cámara durante el programa, y aunque volvieron al ver las imágenes, decidieron apostar el uno por el otro. Ninguno de los dos cayó en la tentación, y aunque Zoe decidió poner sus condiciones y dejar claro que a partir de ahora ella se tendrá en cuenta antes que a la pareja -algo que Josué reprochó por "egoísmo"-, los dos coindieron en su decisión. No sin antes bromear e irse solo para luego ir corriendo a por su chica y llevársela en brazos.

Nico y Gal·la

La pareja más rota de la edición llegó a la hoguera. Ella apostó por un tentador con el que se le vio una gran complicidad, mientras que él jugó a dos bandas hasta terminar decantándose por Miriam. La hoguera vivió momentos de tensión absoluta después de que Nico volviese a no poder decir nada bueno de su chica en los últimos momentos, por lo que el final era de lo más previsible.

Tocaron todos sus temas pendientes, desde el porqué de no tener sexo habitual a si Gal·la realmente decidía por él, aunque poco importaba ya. Supieron despedirse, y mientras él se fue solo para aprender a quererse, ella decidió irse con su tentador.

Miguel llegó a la hoguera dejando claro que uno de los aspectos que más le gustaban de su cita es que le atría mucho sexualmente, aunque acabó diciéndola que quería irse solo. Ella justificó su respuesta diciendo que se lo esperaba, y aún así, que intentará conocerle fuera. Para muchos, la secuela de aquella fatídica hoguera final entre Fani y Rubén.

Álvaro y Rosario

Otra de las parejas que más infidelidades ha tenido llegó ante Sandra Barneda, aunque nadie se esperaba lo que pasaría unos minutos después. Álvaro reprochó a su chica que se hubiese liado con dos chicos y acostado con uno de ellos, mientras que le dijo que él no había tenido contacto físico con ninguna chica. Obviamente, Rosario explotó al ver las imágenes del trío: "¿Cómo tienes los cojones de decirme a mí que he hecho tal y hecho cuál? Eres un sinvergüenza, te has retratado tú solo", le recriminó.

Sin embargo, ambos llegaron rápidamente a una conclusión: se quieren, son tal para cual, pero no han sabido llegar la relación. "El amor al final no puede con todo… si no hay respeto y no hay confianza…", comenzó Álvaro, "no hay nada" terminó Rosario. Ambos lo tenían muy claro, y parece que ese fue el final de sus idas y venidas en todos los años que han estado en pareja.

Su decisión fue la más llorada de la noche -la presentadora fue la primera que no pudo contener las lágrimas-, y mientras él decidió irse solo, ella acabó yéndose con Suso. A diferencia de Gal·la, su propuesta sí fue aceptada y ambos se marcharon de la isla como una nueva pareja.

Alejandro y Tania

La pareja más fuerte de la edición -aparentemente-, llegó a la hoguera final para cerrar la noche. Él ha llegado a tener alguna que otra crisis durante el programa, mientras que ella echó de menos a su chico aunque también conoció a otro que le cambió la manera de ver su relación. Su reencuentro era de lo más esperado, aunque rápidamente todo cambió.

Las imágenes de Tania pasándoselo bien con sus compañeras y tentadores no gustó nada a Alejandro, que llegó a confesar sentirse "decepcionado" y expresar un notable enfado por ver a su novia abrazándose a otro en una piscina o chuparle la barbilla en un juego de fiesta. Tania, lejos de pararse a arreglar la situación que se estaba viviendo, decidió aprender del momento y recriminar a Alejandro que estuviese diciendo esas cosas.

Alejandro reprocha a Tania sus juegos y ella es rotunda: "No te lo voy a permitir"



🍎 #LaIslaDeLasTentaciones11 🔵 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/phbxzMhotU — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 12, 2022

"Desde la primera hoguera, algo se rompió en mí", confesó Tania. Pese a decir que sí estaba enamorada de Alejandro, contó que antes de llegar a la isla sabía que quería estar toda su vida con él… Pero se dio cuenta de que el respeto es algo primordial y que él no lo tenía por ella. "Para mí el respeto es fundamental y me he dado cuenta que tú no me lo tienes, y lo peor es que piensas que yo no me lo tengo. Si piensas eso realmente es que no me conoces… Jamás pensé que por muy dolido que estuvieras pudieras hablar así de mí", le explicó.

Para acabar, él dijo querer abandonar la hoguera con ella, mientras que ella… Decidió irse sola. Alejandro le suplicó en repetidas ocasiones -literalmente- que recapacitase. No lo hizo, y él se quedó cabizbajo en la hoguera… Negándole un abrazo antes de que ella se fuese de plano y reflexionando sobre "haber perdido al amor de su vida".