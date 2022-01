Sandra Barneda rompe a llorar en la hoguera final más triste (pero bonita) de ‘La Isla de las Tentaciones 4’

Si en la anterior edición de La Isla de las Tentaciones hubo emoción en las hogueras finales, en esta se ha vuelto a repetir. Sandra Barneda no pudo contener su alegría en el alegato de amor que le hizo Hugo a Lara, y acabó entre lágrimas celebrando junto a la pareja su marcha conjunta. Pero las cosas cambian, y en esta cuarta edición su reacción con otros participantes ha sido muy diferente.

Este reality ya ha demostrado en numerosas ocasiones ser una montaña rusa de emociones, y aún es más evidente en sus hogueras finales. Los participantes del programa suelen sorprender al reencontrarse con sus parejas, ya sea por mantener la relación pese a actitudes de lo más reprobables o por decidir dejarlo cuando mejor parecía que les iba. Y en el caso de Álvaro y Rosario, ha sido el segundo caso.

Aunque es cierto que ambos fueron infieles con dos personas cada uno -él hizo un trío, ella se lió con dos chicos-, parecía que había posibilidades de que su relación volviese a salir adelante como en sus anteriores infidelidades. Sin embargo no fue así, y de su último discurso, lo que más llamó la atención de la audiencia fue esto:

Sandra Barneda, que normalmente muestra su cara más neutral para mantener las formas frente a lo que sucede en el programa, acabó llorando viendo la ruptura de Álvaro y Rosario. Y no es para menos: ambos dejaron claro que "el amor al final no puede con todo, porque si no hay respeto, no hay confianza… No hay nada", comentaron acabando la frase el uno a la otra.

Pese a que ambos mostraron su cara más indiferente sobre la relación en su estancia en las villas, su reencuentro en las hogueras acabó sacando su lado más romántico. Y aunque ya han terminado en numerosas ocasiones, esta vez Rosario tomó las riendas del discurso para poner punto y final a su relación después de cuatro años. Y para asegurarse, se fue de la isla empezando una nueva relación con Suso, su tentador.

La audiencia, muy afligida

Barneda, sin embargo, decidió seguir mostrando sus emociones dándole las gracias a Álvaro por su sinceridad. Aunque la cosa no acabó ahí: en las redes, el público mostró estar igual -o incluso más- emocionado que la presentadora. Parece que el momento caló hondo en los telespectadores, que obviaron el repaso que le hicieron a cada uno antes de la ruptura y les dedicaron tuits de lo más variopintos:

Como he empezado viendo la hoguera de Rosario y Álvaro/cómo he acabado #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/OqEjGVh5gt — Paulita🖤🌹☄️ (@Paauuliitaa8) January 12, 2022

bueno así me he quedado después de la hoguera de alvaro y rosario #LaIslaDeLasTentaciones11 pic.twitter.com/rpXJTxblBp — irene (@IreneAlegre01) January 12, 2022

A pesar de que muchos consideraron que lo correcto para Rosario fue abandonar esa relación tóxica de la forma más bonita posible, otros criticaron que se fuese con Suso. Parece que La Isla de las Tentaciones está condenada a no dejar indiferente a nadie, y después de ver momentos tan emotivos como este, eso no está nada mal.