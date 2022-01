La historia de Rosario y Suso en ‘La isla de las tentaciones 4’ tiene un final de película

Sandra Barneda no pudo evitar emocionarse con el final de Rosario y Álvaro en La isla de las tentaciones. La pareja vino con una mochila muy cargada de infidelidades y venganzas en su relación. Querían acaban con todo eso y habían decidido ponerse a prueba en el programa.

Fueron los primeros en caer en la tentación, él llegó, incluso, a hacer un trío. Pero nunca dieron lo suyo por perdido, querían mirarse a los ojos y darse cuenta de si habían llegado al final o no.

Hay mucho amor entre ellos, pero del tóxico, del que no les permite más que hacerse daño y, pese a lo mucho que se quieren, llegaron a la conclusión de que era mejor separarse para no seguir sufriendo. Eso sí, con abrazos, lágrimas y mucho amor por medio que conmovió a la presentadora.

Una vez Álvaro salió de la hoguera tras decidir que se iba solo de la isla, Rosario tenía que comunicar su decisión. Para empezar, se quitó un anillo. “Necesito desprenderme de ese vínculo y seguir avanzando”, le contestó a Sandra cuando le preguntó por qué se lo había quitado.

Y no se quedó ahí la cosa porque decidió tirarlo a la hoguera. “Esto no quiere decir que yo no siga queriendo a Álvaro, yo lo amo, pero quiero seguir creciendo”, explicó mientras lo tiraba al fuego. “Me siento liberada”, aseguró.

Su última palabra

Y llegó el momento de su gran decisión: ¿sola o con un nuevo amor? “He decidido que no voy a reprimir nada que me haga feliz. Aquí he conocido a una persona que ha marcado un antes y un después, que me ha ayudado a ser quien yo estoy llegando a ser y no voy a frenar algo que siento. Me quiero ir con Suso”, dijo.

“No estoy enamorada, pero siento que me hace feliz, que estoy bien, que estoy cómoda, que estoy contenta”, le contestaba a Sandra cuando le preguntaba lo que sentía por él.

Era el momento de que él compartiera su decisión. Podía aceptar irse de la isla con ella, o como ocurrió con Miguel y Gal.la, decidir irse solo, o en su día, con Fani y Rubén.

“Cada vez que la miro me pongo tonto”, dijo cuando tuvo que explicar lo que sentía por Rosario. En cuanto a la decisión que había tomado ella reconoció que “no me ha sorprendido porque nuestra relación en La isla de las tentaciones ha sido sincera desde el minuto cero y creo que era normal”.

“Yo he decidido irme contigo. La hoguera ha sido muy dura. Tú sabes que yo a Álvaro lo quiero, pero yo no puedo frenar lo que siento por ti, me hace muy feliz”, le decía Rosario a un Suso que no podía dejar de sonreir.

Final de película

“Siendo cien por cien sincero yo no puedo irme sin ella”, contestaba él a la gran pregunta sobre su marcha del programa. Y ahí sí, como en una película, llegó el beso de enamorados.

“Yo sé que lo correcto hubiera sido que esta noche yo me hubiera ido sola, igual que Álvaro se ha ido solo, pero estoy cansada de no pensar en mí y si soy honesta conmigo misma, la decisión correcta era irme con Suso porque me hace feliz y si no me voy con él estaría frenando algo que no quiero frenar”, decía Rosario antes de marcharse definitivamente de la isla.

Ahora nos toca ver si seis meses después siguen juntos, ha recuperado su relación con Álvaro o ha buscado alguna otra alternativa.