Las insistentes súplicas de Alejandro a Tania en ‘La isla de las tentaciones 4’ le generan muchas críticas

La isla de las tentaciones 4 ha llegado a su fin, no sin antes, conocer las decisiones de sus participantes en las hogueras finales. Tras una hoguera muy dura, Alejandro dejó claro que quería abandonar la isla con Tania porque su corazón era de ella.

“Si me amas tanto, inténtalo, por favor”, le decía antes de que ella diera su respuesta. Las caras y suspiros de Tania hacían pensar en lo peor. “Yo tengo que ser sincera conmigo misma, yo necesito irme sola”, contestó a la gran pregunta.

“Tania, por favor, por favor, piénsalo un momento, por favor, te lo suplico. Por favor, mírame, por favor, por favor, vente conmigo y lo hablamos”, le suplicó el andaluz a la que había sido su chica hasta ese momento.

Un aluvión de súplicas

No parecía dispuesto a ponerle fácil la ruptura a Tania. “Que me vaya sola no cambia absolutamente nada, hablaremos fuera”, le decía ella mientras él no dejaba de suplicar que se replantease su decisión.

Le costó asumir la ruptura y ella acabó pidiéndole que respetase su decisión. Fue entonces cuando él decidió levantarse y abandonar la hoguera. “Joder tío, el amor de mi vida, tío, pero ¿por qué hace eso?”, gritaba desesperado mientras ella no podía dejar de llorar.

Y ahí no quedó la cosa porque siguió suplicando y poniendo a Tania en una situación muy complicada. Finalmente, ella se acercó a él para explicarle que necesitaba “asimilar lo que ha pasado, te lo digo de verdad. Yo no me puedo permitir salir de aquí de la mano con una persona así, porque yo no quiero una persona así en mi vida. Necesito hablar contigo e intentar entenderte. ¿Sabes lo complicado que es para mí que te veía como casi perfecto? Con tus fallos yo a ti te amaba y te aceptaba y tú lo sabes”.

Antes de abandonar la hoguera, Tania le pidió un abrazo a Alejandro que se lo negó. Una actitud que en redes le ha pasado factura. Manipulador, chantajista o inmaduro son algunos calificativos que le han dedicado.

Triste despedida

“Ahora mismo estoy en shock. Yo cuando sentí que algo se había roto lo dije de verdad y de corazón y al verlo, es que siento que, si me fuese con él, por mucho que lo perdonara, esa actitud no tiene explicación, es que yo nunca imaginé ver eso en él”, aseguraba ella entre lágrimas.

“Me acaban de partir el corazón, no me esperaba esto para nada, me acaba de partir mi vida”, aseguraba él antes de irse y dejar claro que no se esperaba ni entendía lo que había pasado. “Para mí significaba todo, era el amor de mi vida, mi compañera, era lo más bonito que yo tenía en mi vida y lo acabo de perder”, decía completamente derrotado.

En el avance del programa que grabaron seis meses después vemos que podrían haber vuelto, aunque Stiven llega para soltar una bomba que podría volver a hacer tambalearse esta relación.