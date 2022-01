‘First Dates’ presencia la peor primera impresión de su historia: “Antes me tiro al tren”

Las noches de Cuatro llevan casi seis años abriendo las puertas del restaurante de First Dates, un lugar en el que pensamos que ya nada nos puede sorprender hasta que vemos situaciones que ponen el listón de la incredulidad todavía más alto.

Los primeros programas de 2022 siguen esta línea sin desvío alguno gracias a citas como la que tuvieron esta semana Ana María y Juanjo. Estos dos comensales, en palabras del propio programa, fueron los protagonistas de la peor primera impresión de la historia del espacio presentado por Carlos Sobera.

Desde el primer segundo en que la mirada de Ana se cruzó con la persona con la que iba a cenar, la cosa no iba bien encaminada. "Ay, no me gusta", dijo en la sala detrás de las cámaras. Después, no pudo contener un grito antes de una frase para la historia: "Antes me tiro al tren, por dios, no estoy tan desesperada, eh".

Él, divorciado, y ella, viuda desde hace 11 años, no encontraron en ningún momento conexión alguna. Según avanzaba la cena, ella afirmó que Juanjo es “un morcón, un morconcito”, además de que no tenía demasiada conversación ni facilidad de palabra y era “incapaz de levantarle el ánimo”.

Esta fue la reacción de Ana María tras ver a Juanjo / Cuatro

Juanjo, por su parte, lleva toda la vida buscando a la persona ideal: "Yo siempre he soñado con mi princesa desde que tengo uso de razón". No obstante, no le ha ido demasiado bien, ya que "en las relaciones que he tenido nunca he encontrado esa princesa que yo buscaba".

Twitter se queda a gusto con ella: "Maleducada y superficial"

Como suele suceder en casos tan llamativos como este, los seguidores del programa dejaron muy clara su opinión a través de Twitter. "Señora Ana María es usted una maleducada, una irrespetuosa y una superficial. First dates te enseña lo mejor de cada casa", se podía leer en dicha plataforma:

Señora Ana María es usted una maleducada, una irrespetuosa y una superficial. First dates te enseña lo mejor de cada casa. — Osiem 🍄 (@Mariamira_8) January 11, 2022

"Señora con muy poco tacto y bastante sinvergüenza" fueron otros de los adjetivos que encontramos en la red social del pajarito ante las palabras de Ana María.

Finalmente, ninguno de los comensales (tal y como se podía intuir desde que se conocieron en presencia de Matías y Sobera), decidieron darse una segunda oportunidad. “Desde un principio, la cita ya fue una cosa sosa, incómoda e insípida”, dijo ella, mientras que Juanjo afirmó que no era su tipo. Sin duda, uno de los días más incómodos de First Dates.