El Tour 2022 de David Guetta pasará por España en Dreambeach Festival en Cádiz

El próximo 24 de julio David Guetta volverá a reencontrarse con su público en España gracias a su participación en el Dreambeach Festival de Cádiz. Una nueva parada dentro de su gira de festivales en el 2022 que le llevará al recinto ferial Las Banderas de El Puerto de Santa María.

El DJ francés que ha sido elegido número 1 por los votantes de la revista DJ Mag durante los dos últimos años de manera consecutiva ha conseguido agotar la venta de entradas online del primer cupo de 7000 tickets. Sin embargo aún quedan entradas disponibles a partir de 45€ en la web de la empresa promotora Producciones Toro.

La noticia del concierto fue filtrada el viernes por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, a través de su cuenta de Twitter, y desde entonces las redes sociales han ardido con comentarios sobre el asunto. La expectación está siendo máxima en el sur de España para disfrutar de su show

Además de sus interminables giras mundiales y sus éxitos en Ibiza, donde lleva más de 15 años celebrando multitudinarios espectáculos semanales en clubes como Pacha, Ushuaïa y Hï Ibiza, Guetta ha sido número uno con sus temas propios en Europa y Estados Unidos. Ha colaborado con un sinfín de superventas (Justin Bieber, Nicki Minaj, Rihanna, Black Eyed Peas, Natti Natasha & Daddy Yankee…) y las estrellas de la música todavía hacen cola a su puerta para que dote a sus canciones de su inconfundible ritmo de baile.

El productor, compositor y dj estrenaba hace algunas semanas su propia versión extendida del temazo God is a DJ junto a Faithless, el dúo que lo popularizó en 1998. Han pasado 23 años desde ese momento y gracias a Ministry of Sound el francés lleva este clásico del género a toda una nueva generación de amantes de la música electrónica.

Imagen promocional del concierto de David Guetta / Woo Media

"God Is A DJ es un clásico absoluto, para todos los DJ y también para la cultura dance en general. Significa mucho para mí, no puedo decirte cuántas veces lo he tocado a lo largo de mi carrera. Estoy realmente orgulloso de poder trabajar con Faithless, que es un acto tan legendario que ha hecho tantos lanzamientos impactantes. Es genial poder darle un nuevo giro a un clásico como este y no puedo esperar a que todos lo escuchen. Espero que a todos les guste el remix tanto como a mí" ha explicado David Guetta.

El francés ha vendido todos los derechos de su catálogo en una operación que supera las 10 cifras. El francés ha confirmado que su firma con Warner Music no solo incluye las canciones previas sino también las futuras que lanzará a lo largo de este año y que desembocarán en un nuevo disco muy pronto.

Según Financial Times, medio que ha desvelado la operación, el montante de la venta de los derechos de las canciones del popular dj superaría los 100 millones de dólares. Una de las cifras más importantes que se han visto dentro del sector para un artista que ha conseguido superar los 50 millones de discos vendidos en todo el mundo y más de 14.000 millones de reproducciones.