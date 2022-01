Machine Gun Kelly pide matrimonio a Megan Fox con sangre por medio

Si les preguntásemos a Megan Fox y Machine Gun Kelly por su película favorita, no nos extrañaría que dijeran Midnight in the Switchgrass. Fue durante el rodaje de esta cinta cuando se conocieron y se dieron cuenta de que eran una sola alma dividida.

Desde aquel rodaje no volvieron a separarse y han vivido una historia de amor intensa que ha tenido su reflejo en cada alfombra que han pisado juntos derrochando sensualidad y hablando el uno del otro con mucha pasión.

Ahora, un año y medio después, han dado un paso más en su relación y se han comprometido. El pasado 11 de enero el cantante decidió ponerse de rodillas y pedirle a la actriz que se casara con él. Ella ha compartido un vídeo del gran momento.

Un momento apasionado

“En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos del dolor que enfrentaríamos juntos en un periodo de tiempo tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados de amor. Y de karma”, escribía junto a las imágenes dejando claro que esta relación no ha sido un camino de rosas.

“De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí... Y luego nos bebimos la sangre del otro”, añadía sin dar más detalles.

Lo de beberse la sangre suena un poco a Crepúsculo, pero parece un elemento importante en su relación. Al principio de su noviazgo ella le regaló su sangre embotellada en un colgante antes de irse fuera a rodar.

Un anillo especial

Un símbolo de esa unión que parece irrompible. De momento, ella ha dicho que sí y ya luce el anillo que le ha regalado su chico. “Lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento), engastadas en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma, formando el oscuro corazón que es nuestro amor”, explicaba el novio.

Lo que no sabemos es qué piensa Brian Austin Greene, el actor con el que Fox estuvo casada una década y con el que comparte tres hijos.