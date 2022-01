Antonio David Flores confirma su relación con Marta Riesco a golpe de comunicado y habla de Olga Moreno

Este miércoles, la revista Lecturas publicaba las fotos exclusivas que confirmaban que Antonio David Flores y Marta Riesco ya vivían juntos como pareja en Madrid. Un bombazo que tuvo a los programas de Mediaset centrados en la pareja y la reacción de Olga Moreno.

Cuando Olga participó en Supervivientes y ganó, pocos podían sospechar por la defensa que hizo de su marido que su relación con Antonio David estaba a punto de llegar a su fin.

A su salido empezaron a surgir los rumores de infidelidad del ex guardia civil hacia su mujer mientras estaba en Honduras. Al parecer se había enamorado de Marta Riesco, una reportera de El programa de Ana Rosa.

Todo fue muy confuso y no se confirmó nada. Poco después se anunció la separación de Antonio David y Olga para sorpresa de muchos. Ahora, sabemos que aquella relación sí existía y los compañeros de la periodista piden que de la cara.

Comunicado de confirmación

Ante el revuelo montado, el implicado ha querido compartir un comunicado para aclarar las cosas. "Hace algún tiempo dije que no volvería hablar sobre mi vida privada y he intentado mantenerlo hasta ahora que me veo obligado a dar una serie de explicaciones. No por mí, sino por otras personas que pueden verse perjudicadas por la información que se ha dado hoy. Así, que voy a hacer un excepción", comenzaba. Y había una primera persona de la que quería hablar.

"Quiero empezar diciendo que Olga es una mujer extraordinaria, una madre excepcional y ha sido la mejor compañera de viaje hasta que nuestros caminos han tomado rumbos diferentes”, expresaba sobre su ex mujer, “siempre será mi familia y siempre podrá contar conmigo".

Y sí, llegaba la confirmación: “Es cierto que Marta Riesco y yo hemos empezado a construir una relación”. Ya no había discusión posible. "Llevo varios meses separado y, por lo tanto, estoy rehaciendo mi vida. Comuniqué de forma pública mi separación hace tres meses. No tengo por qué esconderme", añadía.

En esta historia hay una tercera implicada, Rocío Flores. El día de la portada de Lecturas lo pasó al lado de Olga, a la que siempre ha tratado como a una madre y la ha defendido a capa y espada.

"Quiero que dejéis a mi hija Rocío al margen de este tema. No le pertenece a ella, por lo que me parecería muy injusto que se vea involucrada en algo que me concierne a mí", pedía su padre. "En la medida de lo posible, me gustaría que se nos respetase a todos y que no se publiquen o se difundan informaciones malintencionadas con el propósito de hacer daño y de intentar desestabilizar una familia. Familia que somos y seremos. Gracias a todos por los mensajes de apoyo. Estas son las únicas palabras que voy a decir al respecto", añadía.

Pero el caso es que tanta Rocío como Marta han querido dar la cara en su programa en el que la presentadora ha asegurado que “creemos firmemente en el amor siempre que sea auténtico, así que solo podemos decir que adelante como pareja”.

Origen de las fotografías

Está claro que van a llenar muchos titulares en los próximos días. De momento, Sálvame ha tratado el tema. Alguno de los colaboradores paparazzi aseguraba que el tipo de imagen de la exclusiva hacía pensar en traición o chivatazo.

Kiko Hernández ha asegurado que una fuente fiable le ha confesado que la pareja lleva viviendo junta desde noviembre y que las fotografías de esta semana no han sido robadas, sino que "lo han vendido a través de una agencia. Antonio David y Marta Riesco lo ha vendido a petición de ella".

Además, el colaborador aseguraba que Rocío Flores conocía esa relación y que iba poniendo verde a Olga Moreno por Mediaset. Unas palabras que han entristecido a la colaboradora que se ha desmarcado del tema en su programa. No quiere saber nada y se quiere mantener al margen, aunque sus palabras han dejado claro que su posicionamiento ahora mismo está al lado de Olga que no ha dudado en entrar por teléfono en el programa para dar su apoyo a Rocío y pedir que la dejen tranquila porque no sabe nada ni es parte de todo lo que está sucediendo. Unas palabras que han logrado emocionar a la hija de Antonio David que no ha podido evitar derrumbarse.

Tiene pinta de que esta relación va a dar mucho juego a los programas y revistas del corazón.