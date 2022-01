En el último mes, la popularidad de Carolina Ramírez se ha disparado en España gracias al estreno, en Netflix, de la segunda temporada de La reina del flow que, en seguida, se coló en el ranking de lo más visto de la plataforma.

Ella es una actriz colombiana que vive en Argentina de donde es su marido, el empresario y productor Mariano Bacaleinik con el que se casó en 2010 dejando claro que los catorce años de diferencia que hay entre ellos, no es un obstáculo para el amor.

Allí es donde está pasando ahora el verano y desde nos cuenta curiosidades de su día a día. En sus últimas historias ha dejado claro que en su casa tienen claro que hay que ir al supermercado cuando se han acabado los helados.

No es la única curiosidad que ha compartido con sus casi dos millones y medio de seguidores en Instagram. También ha contado sus problemas con la depilación.

Depilación complicada

“Yo venía haciéndome láser, llevo muchas sesiones y eso no me va a tumbar el pelo, pero bueno, venía bien. Pero desde que llegué a Argentina no conozco a nadie que me haga láser de confianza y me mandé una depilación con cera con una de esas bandas que uno se pone. Yo conseguí una de esas grandes y dije ‘por lo menos me quito los del cuello’. Desde ayer estoy así, mírenme la irritación tan hija de… que tengo ahora. Y ahora, ¿me voy a quedar así para siempre?”, preguntaba mientras mostraba lo rojo que se le ha quedado el cuello tras llevar a cabo el experimento.

“Algunos ya me escribieron y me dicen que me ponga aloe vera, pero yo dónde voy a conseguir una penca ahora, ¿ustedes saben quién va a salir a la calle con el calor que hace en este país? Pero conseguí una cosa que es ese aloe vera que uno se pone cuando se broncea mucho. Lo voy a meter en la nevera, la heladera en Argentina y vamos a ver si esto me mejora porque me arde”, contaba sobre la solución que le han dado sus seguidores.

Lo que no ha contado, de momento, es si ha resultado efectivo.