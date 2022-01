‘Secret Story 2’ acaba de empezar y parece que ya hay un favorito

Secret Story 2 ha comenzado su andadura y repleto de sorpresas. Se nota que la productora ha querido dar un nuevo enfoque al reality y se ha notado desde la elección de presentadores, hasta el cambio de colaboradores o el casting de concursantes.

Los nuevos habitantes de la casa configuran el grupo más diverso e inclusivo que hemos visto en este tipo de formatos. Un fontanero con aire intelectual, un barista que es muy consciente de lo bueno que está, una consultora que sabe siete idiomas y estudia en el extranjero, un fotógrafo aventurero, una barrendera esotérica, unas mellizas marroquí alemanas, un concursante no binario, un cubano influencer y bailarín, una futura alcaldesa de la España vaciada… vamos, de lo más diverso y con historias que nos han cautivado desde el minuto uno.

Es pronto para apostar por alguno de ellos, pero está claro que hay una que, de entrada, no ha convencido mucho y, por eso, se ha convertido en la primera nominada del programa. Carmen, una cordobesa que vive en Badajoz y que habla por los codos que ha resultado cansina a más de uno. Para ella ha sido una sorpresa que veremos cómo logra gestionar.

Un primer favorito

Pero igual que ha habido una concursante que, de momento, no ha logrado conquistar a la audiencia, hay otro con el que ha ocurrido todo lo contrario. No hay más que echar un vistazo a las redes para darse cuenta que ya hay un favorito.

Adrián Tello es un joven profesor de primaria de 26 años que vive en Calatayud. “Mi profesión es algo vocacional, enseñar es algo que siempre he querido, siempre ha estado ahí y poder trabajar con niños y haber estudiado con ellos ha ratificado mi ilusión por el mundo de la educación”, empezó diciendo en su vídeo de presentación.

Lo tiene claro que ellos “son el futuro de la sociedad y la sociedad del futuro depende de cómo eduquemos a los niños de ahora”.

Es consciente de que no pasa desapercibido entre las madres de sus alumnos. “Las madres, cuando me ven llegar y ven a un profesor así jovencito, moreno, a veces cuchichean, hay murmullos”, contaba entre medio sonrisas, “hay veces que hay alguna conversación con alguna madre más intensa, pero no llega a mayores”.

Viéndole ahí nadie diría que tuviera algún tipo de complejo, pero reconoció que “antes era una persona con la autoestima super baja, muy inseguro y he trabajado mucho para poder recuperar mi autoestima y convertirme en la persona que soy ahora, con más autoestima, más transparente y feliz”.

Vulnerable recordando el pasado

Entra soltero a la casa y sin idea de encontrar a alguien, pero sin cerrarse puertas. Y si en este punto ya había enamorado a más de uno, lo hizo más todavía cuando mostró su vulnerabilidad al recordar uno de los episodios que marcó su vida.

“Mi forma de ver la vida, de actuar, de pensar cambió en 2014 cuando un amigo mío murió en un accidente de tráfico. Era mi compañero de clase, mi compañero de piso y el hecho de ver que un día tienes una persona y al día siguiente puede que ya no esté me hizo cambiar toda la mentalidad, disfrutar el día a día, disfrutar la vida y, en cierto modo, todo lo que hago en la vida y consigo también va en recuerdo para él porque sé que habría estado apoyándome y seguramente la mayoría del camino lo hubiéramos hecho juntos”, relató visiblemente emocionado.

Lo duro de esta historia es que habían hablado para quedar, pero finalmente cada uno tiró para su pueblo y quedaron para verse a la vuelta del fin de semana. Ese día no llegó nunca. “Aprendí una lección de vida muy grande, aunque el precio creo que ha sido demasiado elevado”, aseguró.

Con este relato terminó de ganarse al público. Pero aún quedaban más cosas que no hacían más que darle puntos. Su encrucijada consistió en decidir entre entrar en la casa o quedarse con un maletín que contenía 40.000 euros e irse ya a su casa. No lo dudó ni un instante, quería vivir la experiencia.

Mucho tiene que torcerse su convivencia en la casa para que deje de tener tanto apoyo. Hasta Nagore Robles lo nombró como su favorito en plató.