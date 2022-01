Secret Story 2 ya nos ha presentado a los nuevos habitantes de la casa y no podemos estar más contentos. Diversidad e inclusión en un grupo de convivencia con muchos caracteres peculiares, uno de ellos el de Rafa Martínez, un fontanero de Cuenca que vive en Madrid.

Se escondía tras la máscara de unicornio y tanta fantasía como su animal, tiene este joven de 28 años que, sin duda, es uno de los más peculiares de la edición.

“Estudié química, pero no he trabajado nunca de eso. He trabajado de frutero, de creativo, luego falsifiqué el currículum y trabajé haciendo exportaciones de medicamentos. Luego vino el covid, me despidieron y ahora trabajo de fontanero”, explicó sobre su faceta laboral.

En cuanto a sus gustos, son bastante diferentes a los de otros habituales de este tipo de realities como Sofía Suescun, Oriana Marzoli, Gianmarco Onestini, Adara Molinero o Sandra Pica. “Me gusta leer a los clásicos, generación beat, historia, historia del arte, historia de la filosofía…”, enumeraba.

Es un chico peculiar. Ese aire despistado de científico loco llama la atención de entrada. Pero está claro que tiene un gran sentido del humor que le convierte en alguien divertido y gracioso, pero sin pretenderlo.

“Soy una persona que suele decir lo que piensa y si no lo digo es porque no me apetece”, añadía. Le gusta ir de garito en garito, pero no las discotecas porque le gusta conversar. Y eso lo agradecerá más de uno en la casa.

Su relación con Bertín Osborne

Su presentación fue junto a una cama porque resulta que es de esas personas a las que les cuesta dormir y no puede hacerlo si hay el más mínimo ruido. Carlos Sobera le hizo ponerse el pijama y meterse en la cama.

Una vez acostado el presentador le hizo escuchar algo. Empezó a sonar Buenas noches señora de Bertín Osborne. Partirse de risa y llamarles “hijos de puta”, fue su reacción. Por lo visto no le gusta el show de Bertín Osborne. Esto tuvo relación con su encrucijada de la noche.

Le pusieron en la tesitura de tener que elegir si dormir todas las noches escuchando en bucle esta canción mientras sus compañeros duermen tranquilos o despertar a sus compañeros cada hora y él permanecer durmiendo en una sala aislada de ruidos.

Después de hacerse un lío con lo que tenía que decidir, una vez que le confirmaron que tendría que escuchar música toda la noche sin tapones, no dudó y eligió “no escuchar a Bertín Osborne. No voy a estar escuchando a Bertín Osborne ocho horas”.

En plató, Cristina Boscá aseguró que toda la noche ni Bertín Osborne ni Ed Sheeran que es su artista favorito. Eso sí, seguro que Bertín ya ha puesto en la lista negra a Rafa.