Tears For Fears luchan contra el patriarcado con su nueva canción: ‘Break the Man’

Fue una de las grandes noticias que nos dejó el pasado año, y que se materializará a lo largo de este 2022. Tears For Fears vuelven a la actualidad con nuevo disco después de 17 años, que se llamará The Tipping Point.

El dúo más representativo de la new wave británica de principios de los 80, Curt Smith y Roland Orzabal, han ido plasmando a lo largo de su trayectoria letras que tienen que ver con la humanidad y sus problemáticas, los trastornos psicosociales, incluyendo críticas a las tendencias políticas propias de la época.

Siguiendo con esta tendencia y preocupados por lo que ocurre a su alrededor, el primer single de este, que será su séptimo álbum, está dedicado a las mujeres que luchan contra el sistema patriarcal todos los días. Se llama Break the Man, y el propio vocalista Crurt Smith ha comentado la elección de este tema: "Siento que muchas dificultades que hemos tenido como país, e incluso a nivel mundial a cierto grado, vienen de la dominación masculina", dijo sobre el nuevo tema.

"Es una canción sobre una mujer que es suficientemente fuerte para romper al hombre. Para mí, eso sería una respuesta a muchos de los problemas en el mundo: un mejor balance entre hombres y mujeres", dice el músico.

Tears For Fears - Break The Man (Official Audio)

Break the Man es el tercer sencillo del disco, después de la homónima The Tipping Point y No Small Thing. Las letras del nuevo disco están inspiradas, en parte, por la enfermedad y muerte de la esposa de Roland Orzabal, Caroline.

Este nuevo disco espera levantar las ventas del anterior, Everybody Loves a Happy Ending, que no fueron tantas como el grupo esperaba. The Tipping Point llega el 25 de febrero de 2022 para marcar el regreso de la banda al estudio y a las giras.