Camilo, Sebastián Yatra, Pablo Alborán y Avril Lavigne aterrizan con sus nuevas canciones

El 2022 comenzó con unos auténticos ritmazos de la mano de artistas de la talla de The Weeknd, Sebastián Yatra, Amaia, Beret, y muchos más. Pero la música debe continuar, y por ello otras de nuestras voces favoritas han llenado nuestra playlist de nuevas canciones esta semana.

Prepárate porque lo que traen estos artsitas van a convertirse en tu banda sonora diaria. Además, encontramos canciones para casi todos los gustos. ¡Dale al play!

Viernes 14 de enero

Camilo, Wisin - Buenos Días. Desde que Camilo anunció que se avecinaba colaboración con un artista de Puerto Rico, sus fans se revolucionaron. Horas más tarde hizo público su nombre y las ganas de escucharla se hicieron aún más grandes. Estos dos artistas se unen en una canción de ritmos latinos cargada de mucho buen rollo. ¡Como no podía ser de otra manera! Así que si necesitas un buen chute de energía, Buenos Días es tu solución.

Sebastián Yatra, Justin Quiles, L-Gante - Regresé. Otra unión que teníamos ganas de escuchar es la que nos regalan estos tres artistas urbanos. Suben la temperatura y cada uno lo hace con su propio estilo musical. Regresé está cargada de sensualidad y sonidos de reggaeton que la van a convertir en la protagonista de cualquier pista de baile.

Pablo Alborán - Castillos de Arena. El malagueño nos emociona con una balada muy de su estilo para trasladarnos a un mundo distópico y apocalíptico. En su videoclip, un astronauta regresa siendo el único habitante que queda. La canción ha sido compuesta y escrita para la telenovela argentina La 1-5/18 Somos uno. Habla de volver a empezar y de recuperar todo lo perdido.

Avril Lavigne, blackbear - Love It When You Hate Me. La artista ha presentado un nuevo adelanto de su álbum Love Sux, que verá la luz en febrero de este mismo año. Esta colaboración junto a Blackbear llega al más puro estilo del pop/rock que también forma parte del estilo de Avril. Un tema que nos traslada directamente a la época de Girlfriend.

Mau y Ricky, Eladio Carrión - No Puede Ser. Los hermanos Montaner se han aliado a uno de los artistas más reconocidos de la escena de la música urbana. Forman una combinación de estilos única que convierten No Puede Ser en un tema de lo más hipnotizante. Cuenta, incluso, con toques dance que la hacen única.

Álvaro Soler, David Bisbal - A Contracorriente. Otros que llegan con un mensaje cargado de positividad son estos dos artistas referentes de nuestro país. Hablan de las diferentes culturas y personas y transmiten alegría de vivir. "La vida es corta: está para disfrutarla y aprender cada día algo nuevo", dice Soler. El almeriense añade que para él es fundamental "transmitir buenas vibraciones" con su música.

Don Omar - Sincero. No hay duda de que es uno de los mayores iconos del reggaeton a nivel internacional. Es un auténtico veterano del género, por eso nadie se cansa nunca de escucharlo. Ahora ha vuelto con una canción de ritmos urbanos pero más romántica. Y es que hasta uno de los reyes del perreo también se ablanda por esa persona especial.

Mariah Angeliq - La Tóxica. Haciendo referencia a su mote, Mariah trae esta canción que sube la temperatura a cualquiera que la escuche. Con referencias a escenas subidas de tono, la artista nos hace bajar hasta el suelo mientras movemos todo nuestro cuerpo. ¡La Tóxica es imparable!

Xuso Jones, Funambulista - Troya. Con estos dos nombres como creadores de un tema, solo podemos esperar buenas vibras. Ambos se unen en una canción que rompe con su estilo musical, ya que llega al más puro estilo del dance pop para hacernos bailar. En su letra también hacen referencia a momentos de intimidad y sensualidad con la persona a la que desean.

Otros de los que se han unido a este viernes de novedades son Cepeda con Otro Día Más, Efecto Mariposa con Ley de la Gravedad, CNCO con Party, Humo y Alcohol, Bastille con Shut Off The Lights, Chris Brown con Iffy y Flavio con Quiero Que Seas Feliz.