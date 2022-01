Playlist: escucha la mejor selección semanal de canciones de World Dance Music

Si te gusta World Dance Music, el programa especializado en música electrónica y dance, esto te interesa. Si cada sábado de 22:00 a 23:00 sintonizas LOS40 para escuchar a Dj Nano y su cuidada selección de canciones, tienes que saber que ahora también puedes escucharlas en la playlist oficial de World Dance Music.

Escucha aquí la Playlist Oficial de World Dance Music. Actualizada cada semana con los nuevos temas que el DJ, productor y locutor selecciona los sábados para subirte el ánimo y llevar la electrónica por todo el planeta. También puedes encontrar la playlist en la App Oficial de LOS40.

No faltan en esta lista los grandes éxitos de LOS40 y algunas novedades imprescindibles y sorprendentes como lo último de The Weeknd, que ha lanzado Dawn FM (2022), un álbum cargado de sonidos electrónicos y sintetizadores. Tampoco faltan los últimos coqueteos con el dance de artistas como Katy Perry, cuyo último tema con Alesso deja muy claras cuáles son sus preferencias en la música o éxitos de Martin Garrix, Kygo o Galantis. Tampoco faltan los clásicos del EDM: gente como Don Diablo, Nicky Romero, Armin Van Buuren, Guetta, Afrojack.

Canciones de éxito como Less Than Zero de The Weeknd, el remix de My Universe de BTS y Coldplay a cargo de David Guetta, When I'm Gone, de Alesso y Katy Perry, I wish de Joel Corry, Bad Habits de Ed Sheeran en clave dance gracias a la visión de Jubël, Be your side de Calvin Harris, Bang Bang de Rita Ora o Don't Be Shy de Tiesto y Karol G son algunas de las que suenan en WDM, el programa global de música electrónica.

World Dance Music (o WDM, por las siglas del programa) es uno de los espacios más populares y seguidos de los sábados en LOS40. Un programa de emisión nocturna en España perfecto para prepararnos para la fiesta, para una cena o una quedada con amigos. El prestigioso pinchadiscos Dj Nano, que lleva más de 25 años de trayectoria en la industria musical, está a los mandos de la nave desde 2020, cuando llevó a WDM su concepto de sesión, única y genuina.

En la actualidad, World Dance Music es el programa global de electrónica de LOS40. Se emite en 12 países entre España, Latinoamérica y EE.UU. El carácter internacional de WDM le ha llevado durante todo este tiempo a desarrollar una visión global y distinta del negocio de la música de baile.