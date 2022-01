Avril Lavigne vuelve a la era de ‘Complicated’ en ‘Love It When You Hate Me’ junto a blackbear

Si pensabas que el regreso de Avril Lavigne a la música iba a estar marcado únicamente por el estreno del disco Head Above Water, estabas completamente equivocado/a. La princesa del pop/punk tiene pensado seguir inundándonos de nostalgia y convertirse en la banda sonora de nuestro día a día con sus nuevos lanzamientos.

Hace unos días, Avril anunció que se avecinaba el estreno de su nuevo disco Love Sux. El 25 de febrero de este mismo año podremos escuchar este proyecto, aunque se ha encargado de avanzarnos algunos de sus sonidos con alguna que otra sorpresa.

Después de Bite Me, ha visto la luz un segundo adelanto que nos indica que su nuevo disco va a llevarnos directamente a la era de Complicated. Se trata de Love It When You Hate Me, una canción de pop/rock en la que se alía a blackbear. Ambos fusionan sus voces en un tema que no ha pasado desapercibido entre sus fans.

De momento no hay videoclip de la canción, aunque la princesa del pop/punk ha demostrado que no lo necesita para generar aún más impacto. ¡Avril es imparable!

Love It When You Hate Me habla de esa relación tóxica en la que dos personas se desean aunque saben que lo correcto es que sigan sus vidas por separado. De hecho, su título ya habla de esa contradicción en los conceptos: Amo cuando me odias.

El lanzamiento de este nuevo tema ha tenido una gran acogida entre sus fans, quienes han sido testigos de un viaje directo al pasado. Y es que Complicated, una de las canciones que sin duda marcó la carrera de Lavigne, llegó también con unos sonidos de pop/rock que no tardaron en conquistar a millones de personas.

Ahora solo queda esperar para saber cuál será el próximo avance de Avril antes del estreno de su nuevo disco, que marca el séptimo de su carrera. Se convertirá en el sucesor de Head Above Water, que vio la luz en 2019 para demostrar que volvía con todo su arsenal.

De momento sus fans celebran la noticia de que pronto escucharán un nuevo repertorio de su artista favorita. Y teniendo a Love It When You Hate Me como avance no punta nada mal. Y tú, ¿tienes ganas de escucharlo?