Avril Lavigne anuncia el estreno de su nueva canción, ‘Love it when you hate me’, de su disco ‘Love sux’

2022 será el año Avril Lavigne. La cantante está a punto de celebrar el 20º aniversario de su carrera musical y también el 20º de su debut discográfico (2002, Let go). Y nosotros ya estamos deseando escuchar qué es lo que tiene preparados para nosotros. Bite me fue el primer paso de su nuevo álbum (compuesta por Marshmello, Omer Fedi y los productores MODSUN, John Feldmann y Travis Barker) y este viernes llegará una nueva entrega: Love it when you hate me.

Así lo ha confirmado la canadiense a través de sus redes sociales. La revolución ha sido total con el anuncio de la llegada de su nuevo proyecto musical que verá la luz el próximo 25 de febrero y que lo hará bajo el título de Love sux, nombre de una de las canciones de la que ya os informamos el pasado mes de noviembre.

12 canciones que incluirán varias colaboraciones y en las que Avril Lavigne volverá a apostar por su faceta pop/punk que han caracterizado toda su carrera. Love sux romperá tres años de silencio discográfico desde la publicación de Head above water, el disco con el que la solista consiguió recuperar su carrera tras los años más duros de su enfermedad.

Machine Gun Kelly, Blackbear y Marck Hoppus serán los artistas invitados al nuevo proyecto musical de la artista canadiense: "Pasamos mucho tiempo escribiendo canciones y realizando este disco juntos, y firmar con su disquera fue como encontrar el hogar perfecto para mí y mi nueva música" explicó a Rolling Stone. "Estoy jodidamente emocionada de lanzar nueva música. Me divertí mucho haciendo este disco".

"Es rápido. Es divertido. Es puro rock & roll. Hay muchas reflexiones sobre las diferentes relaciones por las que he pasado y dónde estoy, y aunque hay canciones sobre experiencias amorosas pasadas que no funcionaron, estoy en un lugar tan bueno en mi vida que todavía es simplemente divertido, luchador y ligero. Me estoy burlando de mí misma porque he pasado por muchas cosas en el amor" confesó Avril Lavigne sobre la concepción de este elepé a Entertainment Weekly.

La artista ha puesto toda la carne en el asador con su portada para Harper's Bazaar en el que ha sorprendido por su look angelical pero al mismo tiempo mostrando su lado más salvaje. Avril Lavigne ha vuelto a la escena musical por todo lo alto y además ha confirmado que ese año comenzará un nuevo tour mundial en el que presentará las canciones incluidas en su nueva aventura musical. Un proyecto en el que la canadiense vuelve al sonido pop-punk que la catapultó al éxito.

Listado de canciones de Love sux