Que Rigoberta Bandini dobló a Caillou y otras cosas que debes saber sobre la gran favorita del Benidorm Fest

Seguro que ya conoces su nombre, pero ¿qué sabes sobre Rigoberta Bandini? La artista de la que todo el mundo habla y que se presenta, junto a Tanxugueiras, como una de las grandes favoritas para ganar el Benidorm Fest 2022 y viajar hasta Italia para representar a España en Eurovisión el próximo año, se ha convertido en el fenómeno musical del momento. Por eso, desde LOS40.com hemos querido indagar un poco más en su vida y obra para que todos conozcamos un poco más a Rigoberta Bandini antes de que se suba al escenario de la Comunidad Valenciana.

Empecemos por lo esencial. Rigoberta Bandini es el nombre artístico sobre el que se oculta Paula Ribó González, una barcelonesa de 31 años que, como buena artista multidisciplinar, además de cantar, estudió teatro en el Instituto del Teatro de Barcelona, es escritora y actriz de doblaje desde nada menos que los siete años.

Ribó siempre ha estado ligada el mundo del arte. Con solo siete años le dio voz a al pequeño Caillou, el protagonista de la serie canadiense de dibujos infantiles que se ha visto en medio mundo. Pero esto solo fue el principio de una larga carrera en el doblaje en la que ha puesto voz en catalán a Anna de Frozen, el personaje más querido de esta película de Disney, a la conejita de Zootropolis y a actrices de la talla de Emma Stone y Dakota Fanning.

En el ámbito literario Paula Ribó publicó en 2019 Vértigo, su única novela hasta la fecha. Una obra de autoficción intimista en la que, al igual que hace ahora con sus canciones, invita a sus lectores a entrar en el mundo de las emociones, de la esperanza y a la vez, de la oscuridad.

The Mamzelles, su debut musical

Musicalmente Paula Ribó ya había probado suerte con otras formaciones. Durante casi una década formó parte de The Mamzelles, una girl band catalana con la que compartió aventuras con las actrice Paula Malia (Valeria) y Bàrbara Mestanza (Amar es para siempre y Mercado Central).

The Mamzelles - Cry (Video Oficial)

The Mamzelles publicó dos discos, Que se desunde otra (2012) y Totem (2014) y además, aprovechando el talento de sus tres integrantes sobre los escenarios, las actrices fundaron bajo el nombre The Mamzellse Teatre, su propia compañía teatral.

Rigoberta Bandidni, la música y la maternidad

En 2019, casi al mismo tiempo que Nico, su hijo fruto de su relación con el cómico Esteban Navarro, uno de los integrantes de Vengamonjas, nació Rigoberta Bandini, el primer proyecto musical en solitario de Paula Ribó. Y con él, llegó su ascenso meteórico a la fama.

Las canciones de Rigoberta Bandini, muchas de ellas inspiradas por la maternidad y todas compuestas con una guitarra Fender que le había regalado un amigo tiempo atrás, han conquistado al público nacional hasta niveles en los que Los Javis incluyeron su single Too many drugs en su exitosa serie Veneno. Además, su trabajo se volvió a cruzar con el de su compañera en The Mamzelles cuando Netflix contó con In Sapin we call it soledad para la serie Valeria.

Rigoberta Bandini - TOO MANY DRUGS (Videoclip)

La artista del llorar y el bailar

"Busco el contraste, hacer llorar y bailar a la vez" ha indicado respecto a su música en diversas ocasiones. Y es que, detrás de sus ritmos eclécticos y sus letras pegadizas, todas las canciones de Rigoberta tienen una parte oscura que, fruto de su intensidad emocional, son capaces de hacer reflexionar a su público.

De hecho, Bandini busca, con un lenguaje algunas veces aparentemente superfluo pero profundamente significativo, lanzar mansajes potentes que empoderen a las mujeres y provoquen "un cortocircuito mental" gracias a la reapropiación de palabras que el patriarcado ha marcado durante años como peyorativas. "Cuando me planteo un tema busco ese divertimento, ese romper con lo que el público se espera que va a pasar, ese permitirme a mí misma ser 100% yo. Mis canciones son el resultado de ese ejercicio de libertad", explicó la propia artista a LOS40.com

A día de hoy, Rigoberta Bandini tiene en Spotify más de 1,18 millones de oyentes mensuales, y su canción Ay Mama, ya convertida en todo un himno para muchas mujeres de nuestro país, acumula en esta plataforma 1,7 millones de plays y Too many drugs más de 11 millones. Además, como prueba irrefutable de su éxito el pasado 2021 Paula Ribó fue incluida por Forbes en su lista de los 100 españoles más creatiavos del mundo de los negocios y la marca Estrella Damm contó con ella para su anuncio veraniego. Y de ahí, nació, A ver qué pasa, una canción que es imposible que no te sepas.