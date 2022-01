Edurne nos confiesa cuáles son sus funkos preferidos: no se encuentran en tiendas

No es ningún secreto que Edurne tiene una habitación llena de Funkos en su casa. La cantante madrileña ha compartido su pasión por estos muñecos con sus más de 1,9 millones de seguidores y seguidoras de Instagram en varias ocasiones.

La primera vez que vimos esta enorme colección fue en abril de 2020, cuando la intérprete de Boomerang quiso mostrar la impresionante colección que posee en su casa. Y es que tanto ella como su pareja, el futbolista David De Gea, sienten devoción por los Funko Pop.

Desde ese momento, la estrella ha ido compartiendo en sus redes sociales algunos de los ejemplares que ha ido adquiriendo durante estos meses. Algunos de ellos muy especiales. De este modo, en la última entrevista que hemos tenido con la cantante, hemos querido saber cuál han sido sus últimas adquisiciones de este producto. Además, también hemos aprovechado para conocer cuáles son sus funkos preferidos.

Pregunta: Eres una gran fan de los Funkos, ¿cuáles han caído estos Reyes?

Edurne: Pues mira, estos Reyes han caído algún Funko. La gente que me conoce sabe que un Funko es el regalo perfecto. Lo que pasa es que voy teniendo tantos que es más complicado encontrar alguno que no tenga. Te puedo contar que he tenido un Funko muy especial este año. Lo iba a subir a redes, pero al final no he podido. Me han hecho un Funko personalizado de Yanay. Es precioso. Es de la foto que puse de ella con un bañador de Wonderwoman. Es precioso. Lo tengo entre el Funko de David y el que me hicieron a mí también. Tengo la familia completa. Son mis favoritos. Los tengo en la balda de en medio. Ha sido un regalo muy especial.

Estaremos pendientes de sus redes sociales para ver si finalmente vemos a la familia completa transformada en Funko Pop.