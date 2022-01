Juan del Val comparte el motivo por el que podría dejar de seguir en redes a Nuria Roca

Cuántas veces hemos visto a una pareja en un restaurante con el móvil en la mano. Sí, lejos quedaron esos encuentros para hablar y compartir el tiempo el uno con el otro. Ahora esas citas tienen siempre a un tercero que incordia: El teléfono.

Juan del Val ha compartido una experiencia de este tipo y ha lanzado una advertencia a su mujer, Nuria Roca. Ambos decidieron ir de cena tras su trabajo en el programa que presenta ella en La Sexta.

En un momento dado, ella cogió el móvil e hizo algo que no pareció gustarle mucho al escritor. “Estamos cenando después del programa. Y me dice ‘espera un momento’ y se pone a hacerse un selfie!!… solo la sigo a ella, pero como siga así la voy a dejar de seguir 😂😂😂😂😂”, comentaba tirando de ese sentido del humor que le caracteriza.

Pero en el fondo hay una crítica muy entendible y que sucede más a menudo de lo que podamos imaginar. Vivimos cada momento a través de la vida virtual y no todos están de acuerdo.

“😂Todo el mundo comprobando que solo la sigues a ella”, comentaba un seguidor. Y por si alguno le cabe duda, sí, ella es la única a la que sigue en Instagram.

Más de una foto

Y podemos entender su pequeña crítica porque no fue un momentito de, me hago una foto, la publico, y sigo prestando atención a mi marido. No, le debió llevar más tiempo. Y lo ha deducido un seguidor de Juan que ha reparado en un detalle: “Pues la que publico sale sin gafas!!!! 😂😂😂”.

Lo que hace pensar que se tomó más de una fotografía para poder decidir cuál era la mejor para compartir con todo el mundo. “Creo que me la he ganado… va por vosotros!”, escribía junto a su selfie con copa de vino en mano. No han faltado comentarios.