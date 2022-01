La hija de María Castro hace una foto a su madre y su hermana porque “nunca había visto a una princesa mamar”

María Castro siempre ha sido una de esas mujeres que ha reivindicado la lactancia materna y no ha dudado en publicar imágenes en las que aparece dando el pecho a alguna de sus hijas. Y sigue haciéndolo, solo que ahora tiene una gran ayudante, su hija mayor, Maia.

“Y entonces Maia me dice: ‘mamá, os voy a hacer una foto, porque nunca había visto a una princesa mamar…’ Y el resultado no me puede gustar más…”, escribía junto a una imagen en la que podemos verla con su hija pequeña en brazos y disfrazada mientras toma el pecho.

Otra de las cosas que siempre ha hecho María es desmitificar y acabar con la idealización de la maternidad, que sí, que es bonita, pero a la vez muy dura.

Maternidad real

“Porque sí, las princesas maman, y manchan pañales (y más allá), y duermen regulero, y tienen perrenchas… pero no por ello dejan de ser princesas… y normalizarlo y naturalizarlo todo, es lo que más me gusta transmitir y sobre todo que las niñas así lo vivan con nosotros”, seguía compartiendo en sus redes.

La actriz busca la manera de conciliar sus dos vidas, la laboral y la familiar. Y parece que, como muchas otras madres, lo consigue, no sin obstáculos que superar.

“Pues nada, así estamos hoy… Ayer, por los teatros de España, recibiendo algún que otro aplauso… y hoy en casa, con el mundo detenido por unos instantes, y recibiendo alguna que otra sonrisa entre chupadas y mordisquitos, que no significan otra cosa que ‘mamá, has vuelto’….o debo decir ‘teta, has vuelto?’”, describía esa conciliación familiar que no siempre es fácil.

El detalle de Olivia

Y, además de fijarse en el momento que reivindica esta imagen que ha compartido, hay un detalle que ha llamado mucha la atención que tiene que ver con Olivia.