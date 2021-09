María Castro contesta a los que critican que está demasiado delgada con una foto que le ha censurado Instagram

María Castro es una mujer con dos hijos y un cuerpo envidiable que no parece haber dejado rastro de los dos embarazos que ha pasado. Una cuestión de constitución que no todo el mundo entiende y de ahí su última reivindicación en redes sociales.

“Hoy voy a soltar una REIVINDICACIÓN y para ello rescato esta foto de un cajón, dónde me veo posando feliz con mis amigas Elena y Diana en nuestra Baiona!”, empezaba diciendo junto a una foto rescatada de su álbum de la infancia. Una foto en la que podemos ver a las tres amigas en la playa.

“La saco, con el objetivo de recordarme y mostraros, que siempre he sido un suspirín de niña… hoy, de mujer. Y es que, sobretodo últimamente, recibo muchos mensajes privados por aquí, sobre ‘si estoy o no demasiado delgada’… Ya sabéis que cualquier exposición por aquí, hoy en día, puede ser criticable… si ‘nos pasamos porque nos pasamos’, ‘si nos quedamos cortas’, un tanto de lo mismo… Sé que muchos de esos mensajes llegan desde el cariño y preocupación verdadera, pero otros no… otros directamente van a ‘dar’”, compartía sobre los comentarios que recibe.

“Por eso, al encontrarme con esta foto, he sentido la necesidad de enseñar que no ‘estoy’ delgada… que lo ‘soy’… Que ya sé que hay edades dónde eliges entre ‘cara o culo’… pero no siempre se puede elegir! Soy así. Piernas, brazos, sonrisa y poca chicha… como en la foto”, aseguraba sobre su aspecto físico y su constitución genética.

“Así que a los que os preocupáis por mí, GRACIAS!! Estar delgada no tiene que ver con dormir mal y poco, seguir dando el pecho, o tener dos hijas y conciliar (como la mayoría) como se pueda… lo digo porque muchos me animáis a deje la teta, que baje ritmo, bla bla… Tiene q que ver únicamente con mi genética y mi capacidad de ‘volatilizar’ todo lo que como”, seguía exponiendo sobre los muchos comentarios que tiene que soportar a diario.

Y ha querido dejar una cosa clara: “Estoy bien! Muy bien. De hecho, a pesar del sueño, creo q nunca me he sentido mejor, más sana”. Y no ha tenido muchos problemas con su reivindicación salvo por un detalle, la foto no le ha gustado a Instagram.

Foto censurada

La plataforma le ha censurado la foto porque las tres niñas aparecían solo con la parte baja del bikini. La actriz ha vuelto a subir la foto con algún retoque. “La vuelvo a subir, porque Instagram la ha eliminado por mostrar desnudez… FLIPO! A ver si con esos bañadores ridículos, que les/nos hemos pintado encima, se entiende mejor el mensaje!”, compartía visiblemente enfadada con la situación.

Eso sí, quería terminar con una petición: “Queramos nuestros cuerpos como son… que trabajan mucho cada día para llevarnos hasta dónde estamos y dejar que alcancemos nuestros sueños. O no? Firmado: la patilarga de la foto, y la casi cuarentañera de hoy en día…”.