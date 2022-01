Carmen Lomana o Melanie Olivares se emocionan con Asier Etxeandía y la vuelta a la casa de su infancia

La nostalgia es un sentimiento muy común cuando echamos la vista atrás, sobre todo, a nuestra etapa de infancia. Es lo que ha hecho Asier Etxeandía que, gracias a un programa de televisión, ha podido regresar a la casa donde pasó su infancia en Bilbao y a la que hacía muchísimos años que no volvía.

“Por fin pude entrar a la casa de mi infancia, viví allí 15 años y no había vuelto verla desde los 19. Con la emoción en la garganta recorrí cada milímetro viendo a mis padres en cada una de las estancias y a mí mismo, cantando, corriendo, llorando, aburriéndome y creciendo, sobre todo en el escenario inventado en el que se convirtió mi habitación”, relataba en Instagram sobre esta experiencia tan especial para él.

“Aún está en la pared de la habitación de mi abuela Clara los restos del destrozo que hice con 6 años con el martillo que me trajeron los reyes para jugar a los carpinteros, el resto está totalmente cambiado, el suelo es el mismo y la energía otra, mi madre tenía la casa llena de cosas”, recuerda sobre lo que él vivió entre esas paredes.

Grandes casualidades

“Pero yo siempre digo que la vida rima y así es, cuando me encuentro el dibujo de un MASTODONTE hecho por un niño desconocido que no soy yo. Sí, soy un intenso, sí, soy un flipao, pero es que es para flipar, o no? Y así con todo, todo el rato”, comentaba sobre la casualidad de encontrarse el dibujo de un mastodonte. Recordemos que ese es el nombre de su proyecto musical.

Después de una experiencia como esta, no podía más que mostrar su agradecimiento: “Gracias @eitb y al equipo de #eldiademañana por hacerlo posible y a la mujer que ahora habita esa casa por permitirme volver a entrar.♥️”.

Y son muchos los que se han emocionado con él y han flipado tanto como el propio actor por las casualidades de la vida.