Hay una pareja en ‘Secret Story’ que ya ha jugado a los médicos

El pasado jueves arrancó Secret Story y lo hizo por todo lo alto, con muchas novedades y un casting que se sale de lo habitual en este formato. Eso ha despertado el interés de la audiencia que siente curiosidad por lo que pueda pasar en esta nueva edición de anónimos.

Han pasado pocos días, pero los suficientes para que se hayan producido los primeros match en la convivencia. Se han empezado a crear vínculos y ha comenzado a despertarse el interés de unos por otros.

Cora entraba al Cubo con Laila y le preguntaba si algún chico le había llamado especialmente la atención. Después de unas risas, contestó que “sí que es verdad que el caballo es guapo, es guapo el chaval, pero tiene novia”.

Confesando feelings

La misma noche de la entrada en la casa, ya estaban hablando de Héctor, ese fotógrafo canario que no ha pasado desapercibido y que se pasó todo el estreno sin poder hablar. Al final, puso su participación en el concurso en manos de sus compañeros que adivinaron quién era el que se escondía tras la máscara entre las tres fotos que les ofrecieron para elegir.

Eso le hizo ir dando las gracias a todos sus compañeros. Y entre ellos a Cora y las gemelas. “El pibe este… es tope de buena persona, se le ve”, comentaba esa primera noche sobre Héctor.

“Este chico me encanta, su personalidad se ve que es buena gente”, añadía Nissy que le preguntaba a su hermana sobre él. Laila ha hablado ya varias veces. “Un hombre interesante, un hombre maduro, elegante, tranquilo, tiene la cabeza bien poblada”, explicaba sobre él.

Cora, por su parte, confesaba que así, de primeras, el que a ella le había llamado la atención era Adrián. “El profesor… te va a enseñar muchas matemáticas”, decía Nissy.

“Adrián me ha parecido un chico super tranquilo, creo que me va a aportar mucha tranquilidad en general en la casa”, decía Cora en el Cubo justo en el momento en el que el zaragozano entraba junto a Colchero.

Laila aprovechó el momento de estar los cuatro de confesiones y le preguntó si había tenido feeling con alguna chica. Adrián admitía que el mayor feeling que había tenido hasta el momento era con David.

Laila no pierde el tiempo y ya ha compartido Cubo con Héctor donde han jugado a los médicos. Él le ha pedido que abra la boca para ver cómo andaban sus anginas. La risa tonta de ella y confesar que le daba vergüenza ya decía mucho. No ha dudado en confesarle lo que ha dicho de él, “que me transmite madurez, tranquilidad y que es una persona segura”. Y no ha dudado en preguntarle qué es lo que le transmite ella a él.

“Onda, muy buena y muy pura”, contestaba el canario antes de fundirse ambos en un abrazo.

Opiniones en plató

“Hay atracción porque le parece un hombre guapo, interesante, de mundo y, además, tiene un poco de sosiego”, confesaba Bibiana Fernández sobre lo que ha visto en estas imágenes.

“Este chico está fuera de mercado, pero hay que recordarle que, justamente, fuera de los mercados hay mercadillos que, a veces ponen, y creo que puede aprovechar perfectamente”, añadía Guillermo Martín.

Love Yoli ha recordado que en la historia de estos realities han entrado muchos con pareja y han salido sin esa pareja, “hay que dejar a la gente fluir. Yo hice una carpeta dentro del concurso, pero también digo que allí se forma un micro mundo que es totalmente diferente a lo que luego hay en realidad”.

“Desde fuera, la percepción que yo tengo desde luego es que los chicos generan mucho más interés en ellas, que ellas en ellos”, aseguraba Pablo Piñeiro. Algo que Toñi Moreno explicaba aludiendo a la naturalidad con la que se están expresando las chicas.

Veremos qué es lo que sucede, que todavía hay mucho concurso por delante y las alianzas y los feeling pueden cambiar a medida que pasen los días.