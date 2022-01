Carlos Peña es uno de los nuevos concursantes de Secret Story que más ha llamado la atención por su condición de persona no binaria. Se ha convertido en la cara visible de una realidad que para muchos es muy desconocida. En su presentación dejó claro que no le importa que se refieran a su persona en masculino, femenino o neutro siempre que se haga con respeto.

Y parece que en la casa ha despertado mucho interés. Son muchos los compañeros que se han acercado a él para intentar entenderle, conocerle y, sobre todo, para saber cómo han de tratarle. Y él ha dado todas las explicaciones del mundo con la tranquilidad del que se sabe representante y portavoz de un colectivo que ha visto una oportunidad única para reivindicar su condición.

Las gemelas son dos de las concursantes que más interés han mostrado por conocer esta realidad. Carlos ha tenido que explicarles la diferencia que hay entre el género y la sexualidad.

Les ha explicado que le gusta más que se refieran a él en femenino porque entiende que el género neutro es complicado de utilizar para el que no está acostumbrado. Las gemelas han asegurado que es muy guapa, un mix entre Jesucristo y Beyoncé.

Dudando sobre su género

Pero si ha habido una conversación respecto a este tema que ha despertado mucha ternura es la que ha tenido Carlos con Brenda, la barrendera madrileña que ha llegado a plantearse su propio género.

“Lo de no binario y binario, perdona mi ignorancia…”, empezaba diciendo Brenda. Carlos le explicaba que una cosa es la sexualidad y otra la identidad de género. “Es que lo confundo mucho”, aseguraba ella.

“Tú eres mujer y te sientes mujer”, le decía Carlos. “No siempre, me siento a veces muy macho”, le cortaba Brenda. “Es que de repente tú también te sientes que no eres ni una cosa ni la otra, porque yo sé que no soy mujer, pero tampoco soy hombre”, seguía explicando él.

“Yo no tengo esa disforia con mis genitales”, admitía Carlos. “¿Disforia qué es, que le tienes asco a tu cola?”, preguntaba ella con toda la naturalidad del mundo. “Una chica trans, a lo mejor tiene esa disforia porque sabe que es chica, pero vino al mundo con un cuerpo masculino. Para mí la barba no quiere decir que yo sea hombre o que tenga vello corporal”, seguía explicando.

“Por eso eres exagerado a la hora de vestir, porque necesitas gritar como tú te sientes por dentro para evitar la confusión del que tengo en frente. Si tú eres así llamativa, a mí no me estás dando duda a pensar de llamarte de tía, de nena, de que eres mujer”, reflexionaba Brenda.

Ella se ha dado cuenta de lo mucho que ha sufrido Carlos, “pero eso te ha dado una fuerza…”. Algo que Carlos corroboraba y volvía a lo que siente ella. “Tú, aunque tengas una parte muy masculina dentro de ti, tú, te sigues sintiendo mujer, ¿no?”, le preguntaba.

“Sí, claro, me siento mujer, o no, no sé, luego te tengo en frente y digo, ¿yo qué coño soy?”, decía antes de echarse a reir.

Reacciones en plató

“Sí señor, sí señor, sí señor, por favor, qué maravilla de conversación, qué belleza de conversación. Creo que Brenda no ha cortocircuitado porque no ha podido. Lo ha intentado entender todo y lo ha entendido con amor y al final también ha dicho ‘pues a lo mejor yo también soy no binaria”, recogía Toñi Moreno el vídeo en plató emocionada por lo que acababa de ver.

“Al final es una situación muy complicada porque cada persona crece en un entorno muy diferente y al final es una cosa muy complicada de entender, sobre todo, para gente que no ha crecido con personas como Carlos. Sus padres, al final, vivieron en una época en la que no había ningún tipo de ejemplo de ese estilo. Al final, tenemos que entender que para personas de una cierta edad es mucho más difícil de entender. Pero al final, el lenguaje del amor todo lo entiende y entendieron que Carlos solo estaba siendo él mismo”, explicaba Tania, amiga y defensora en plató de Carlos.

“Es un acto de amor y de respeto. No se trata de si te entiendo o no, pero lo intento y estoy de tu parte”, añadía Bibiana Fernández. “A mí me encantan la educación con la que Carlos trata el tema. Él sabe que tiene un cometido importante al darle visibilidad a esto. Yo me he visto muchas veces en esa tesitura y no quieres decir palabras que no sean porque sabes que estás representando un colectivo, entonces, olé él, me ha gustado mucho cómo lo ha hecho”, añadía Eduardo Navarrete.

Está claro que el respeto en la casa está siendo absoluto por este tema.