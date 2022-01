Los primeros momentos de la llegada a un reality como Secret Story son idílicos. Todos llegan con ganas de vivir una experiencia única y de conocer gente nueva. Así que el paraíso se instaura en una casa, aunque no suele durar mucho.

Héctor, el fotógrafo canario, es uno de los ingenuos que espera poder conservar esa paz y ese buen rollo del inicio. Pero está claro que es más que imposible. De hecho, las gemelas ya se han puesto en la diana de muchos.

Son varios los que coinciden en señalar que tienen mucho carácter y es fácil que llegue el momento en el que explote. Alatzne se lo ha comentado a la propia Laila que no parece haberlo recibido demasiado bien y tiene claro que va a nominarla.

Finalmente hablaron e intentaron solucionar las cosas, aunque Alatzne tenía claro que ya la habían puesto a parir. Y es que, aunque Nissy le ha recomendado a su hermana que no vaya al Cubo a hablar de nadie antes de haber hablado con la persona, ella cree que es mejor hacerlo así para no hablar en caliente.

Primer drama en la casa

El caso es que Alatzne no ha sido la única. También ha chocado con Elena. No le sentó bien cómo le pidió el teléfono. Lo han hablado, pero Nissy anda preocupada por el comportamiento de su hermana y así se lo ha hecho ver. Le ha pedido que se relaje un poco y piense en una estrategia. Algo que Laila no parece tener claro porque insiste en ser como es ella.

Elena parece que no está dispuesta a darle un chance a su compañera. Eso hemos percibido de la conversación que ha mantenido con Alberto y Keny en el jacuzzi. “Yo no tengo afinidad con ella porque la veo muy sobreactuada. Me cuesta creer que esta mujer tenga un niño, la veo muy inmadura”, les decía a sus compañeros.

Lo que no podía imaginarse es que en ese momento Cora estaba en la playa y lo ha escuchado todo. No ha tardado en ir a contárselo a Brenda que ha dejado claro que ella no está dispuesta a que nadie la cuestione como madre.

Finalmente, Elena y Laila han entrado juntas al Cubo. “Lo nunca visto, yo creo que esto no se lo esperan. Bueno, que seguramente nos hemos puesto verdes mutuamente, como los trapos, pero la verdad es que hoy hemos tenido un acercamiento un poco más diferente y sí es verdad que ella se ha mostrado un poco más diferente a mis ojos. Ha habido un problema de comunicación”, empezó explicando Elena.

“Nunca me han dicho que yo parezco superficial”, reprochaba Laila. Aunque Elena le ha corregido y le ha dicho que no le ha llamado superficial sino sobreactuada.

La cosa parecía arreglada, pero entonces Cora le ha contado el comentario que había escuchado en el jacuzzi sobre su hijo y Laila ha explotado. “Me has puesto a mí como una moto”, decía.

Cora también ha hablado con Elena y le ha dejado claro lo mal que le ha parecido ese comentario. Mientras, Laila se desahogaba con Brenda. “Que me digas eso de mi hijo…que vas a tener 40 años y Dios no te va a dar ni un bebé, por amargada y mala persona”, decía muy afectada.

“Eso ha sido una cosa en un contexto que se ha dicho así, ha sido una conversación que se ha dado así”, intentaba justificarse Elena ante Cora.

El drama crece

Y claro, estos temas ya sabemos cómo son dentro de una casa donde las conversaciones se trasladan de unos a otros. Al final, acaban desvirtuándose. Laila llegó a decir que Elena había dicho que era mala madre y que se había metido con su pequeñito. Tal vez eso es a lo que se refería Elena con sobreactuada.

El caso es que Elena lo ha hablado con Alberto que no entiende que alguien se meta en las conversaciones ajenas, y eso iba por Cora que, por cierto, ha ido a decirle el pitote que se estaba montando con ese comentario que había hecho.

“Si ella ahora se monta un drama, yo no me voy a montar una telenovela turca, yo no he venido aquí a montarme una telenovela turca. Si yo tengo que ir ahora a explicarle eso, yo voy y se lo explico con todo mi gusto, pero yo no tengo 14 años para montarme aquí una estupidez”, se defendía Elena.

Esto no ha hecho más que empezar, pero parece que algunas nominaciones empiezan a ser evidentes.