David Bustamante lamenta la muerte de una leyenda del Real Madrid

Los que conocen a David Bustamante saben de sobra que es un seguidor aférrimo del Real Madrid. Desde que su rostro y su voz comenzó a recorrer los medios de comunicación y lo convirtieron en uno de los talentos musicales a los que no les debíamos perder la pista, su pasión por este equipo se hizo aún más evidente.

Por ello, el de San Vicente de la Barquera no ha podido evitar lamentar el fallecimiento de una auténtica leyenda del fútbol y, sobre todo, de este equipo: Paco Gento. El ex deportista ha fallecido a sus 88 años dejando un inmenso legado.

David ha compartido la noticia en sus redes sociales con una foto del Paco junto a sus seis Copas de Europa. "Descansa en paz admirado y querido paisano... #PacoGento #Leyenda #GalernaDelCantabrico", dice el artista en su descripción. Este último hashtag hace referencia al mote que recibía Paco debido a su talento como futbolista y a su procedencia.

Tal y como ha anunciado el Real Madrid en su página web, Gento era el presidente de honor del equipo "y una de las más grandes leyendas" del club y del fútbol mundial. Es el único jugador que ganó seis Copas de Europa. En el Real Madrid jugó desde el año 1953 hasta el 1971, ganando también 12 Ligas, 2 Copas de España, 1 Copa Intercontinental, 1 Pequeña Copa del Mundo y 2 Copas Latinas. Además, marcó 182 goles.

"La figura de Paco Gento representa fielmente todos los valores del Real Madrid, y ha sido y seguirá siendo un referente para el madridismo y para el mundo del deporte. Los madridistas y todos los aficionados al fútbol le recordarán siempre como uno de sus grandes mitos", añade el comunicado.

Por ello, es indudable que David se haya querido sumar a este luto y recordarlo públicamente como una "leyenda". Sus fans han participado en la ola de mensajes de apoyo y cariño en las respuestas de su publicación.

Nuestro protagonista ha demostrado en múltiples ocasiones ser una persona sensible y cercana a su familia. En concreto, ha dejado claro que está volcado en la crianza de su hija Daniella. Aunque hay unos límites. "Soy papá, no soy amigo. Soy su padre y, desde la paternidad, no significa que tenga que ser estricto, soy educador", decía en la revista Lecturas, dejando claro que la joven de 13 años es uno de sus pilares fundamentales.