Después de volver a ser el Duende Verde en Spider-Man, Willem Dafoe se postula para ser… ¡el nuevo Joker!

La vuelta de Willem Dafoe como su mítico Duende Verde en Spider-Man: No Way Home emocionó a todos los fans del superhéroe, aunque también fue un reencuentro del actor con uno de los personajes más reconocidos de toda su extensa carrera. Él no se resistió demasiado a retomarlo, sino que tan solo puso una condición: mantener la esencia que se vio en Spider-Man (2002) y que no formase parte de un momento anecdótico en la cinta.

Quien haya podido ver la que ha sido la película más taquillera de 2021 -aunque no la más taquillera del momento-, podrá ver que efectivamente así ha sido y que Dafoe consiguió su propósito. Ahora, parece que ha dejado su etapa interpretando a Norman Osborn para centrarse en otro de los villanos más icónicos de la historia del cine -y de los cómics, por supuesto-: el Joker.

Y es que en una entrevista para GQ, el actor ha hablado de su carrera actoral enfrentándose a una pregunta que ha provocado una de las respuestas más esperadas por los fans. El medio le preguntaba si disfrutaba particularmente interpretar a villanos -solo hay que oír la escalofriante risa que hace al interpretar al villano de Marvel- a lo que el respondió sin demasiada asertividad: "Podrías decir que es divertido hacer de villano porque puedes hacer cosas que no puedes hacer en la vida real, o que es divertido jugar con tu lado oscuro… Pero no sé. No pienso en esas cosas", aclaraba.

Sin embargo, sí tiene en mente desde hace mucho tiempo encarnar a la némesis de Batman. Y no empezó a quererlo por ambición propia, sino que fue después de recibir comentarios continuos durante años acerca de que él sería el actor perfecto para el papel. Y parece que dichos elogios le hicieron pensar al respecto, ya que ha llegado hasta a planear cuál sería su papel perfecto con respecto al payaso loco.

"Sería interesante algo sobre que hubiera un impostor del Joker. Así sería posible no tener dos Jokers enfrentados, sino alguien que dice ser el Joker sin serlo. Y eso da pie a una historia interesante, sobre todo si tienes al Joker de Joaquin Phoenix y también a otro a alguien que está imitando o replicando lo que ha hizo. He fantaseado sobre eso. Pero aparte de eso, no estoy hablando con nadie al respecto", contaba, a la vez que dejaba claro que era la primera vez que lo decía en un medio de comunicación.

¿Habrá Joker 2?

Ni Warner ni Todd Philips -director de la película de 2019- no se ha pronunciado al respecto, aunque hace unos meses un medio norteamericano se hizo eco de que dicho director estaba preparando el guion de una continuación de la historia. Aunque el medio en cuestión ya lanzó con anterioridad la noticia y fue el propio director el que la desmintió, sí que es cierto que el éxito que tuvo la película tanto en taquilla como en premios parecen apuntar a una continuación.

La trama -cuidado, SPOILERS- sí dejaba abierto el camino a una nueva historia, y de hecho, también dejó claro que Arthur Fleck había creado escuela en Gotham City y había convertido al Joker en toda una institución. ¿Habrá adivinado Dafoe con su loca idea el planteamiento de la secuela?

De momento, parece que tendrá que esperar a escuchar una oferta que se acerque a su sueño personal, aunque no sería la primera vez que está tan cerca de la sonrisa más maniaca de DC: en 1989, el director Tim Burton y el guionista Sam Hamm ya barajaron su nombre para interpretarle en su particular versión de Batman, aunque finalmente el papel fue a parar a Jack Nicholson.