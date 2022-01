‘Helter Skelter’: La canción de The Beatles que Charles Manson convirtió en maldita

Helter Skelter es una atracción muy popular en Reino Unido, una especie de tobogán. Y es también una canción que los Beatles incluyeron en su famoso White Album (1968). La intención de Paul McCartney cuando la escribió era hacer algo ruidoso y "realmente salvaje", al estilo de The Who. Pero lo que interpretó el lunático Charles Manson cuando la escuchó, fue un mensaje que anunciaba la llegada inminente del Apocalipsis. Se acercaba una guerra racial, y en su delirio, era necesario asesinar a personas blancas, ricas y famosas, y culpar a la población aframericana. El 19 de Enero de 1971, los miembros de un tribunal de Los Ángeles escucharon Helter Skelter. Intentaban descifrar un supuesto mensaje subliminar que, obviamente, no encontraron.

Los crímenes de Charles Manson

En 1969, los atroces asesinatos de siete personas en dos mansiones exclusivas de Beverly Hills, sembraron de terror Los Ángeles y el mundo entero. El primero de ellos se produjo en la madrugada del 9 de agosto: la actriz Sharon Tate (embarazada de ocho meses y medio y mujer del director Roman Polanski) fue brutalmente apuñalada junto a otras cuatro personas que se encontraban en la vivienda de Cielo Drive.

El criminal Charles Manson, retratado en Los Ángeles en 1970. La cámara le capta en un furgón policial cuando se dirigía a prestar declaración por el asesinato de Gary Hinman. / Michael Ochs Archives/Getty Images

La noche siguiente, con el mismo ‘modus operandi’, la sangrienta masacre se trasladó al 3301 de Waverly Lane: el ejecutivo de los supermercados Leno LaBianca y su mujer, Rosemary, recibieron varias docenas de cuchilladas. Los autores de la matanza dejaron su firma en el frigorífico con la sangre de las víctimas: “Haelter Skelter”. Era evidente que, escrito correctamente, se trataba del título de una canción de The Beatles.

Ambos casos permanecieron sin resolver durante un año hasta que la policía de Los Ángeles descubrió la conexión de los crímenes con Charles Manson.

“Se acerca el Helter Skelter. Los Beatles dicen la verdad”.

Manson, con un amplio historial criminal, había atraído a un grupo de jovenes inadaptados que le adoraban y obedecían sus órdenes. La llamada Familia Manson, junto a su autoproclamado líder, vivía en un rancho en el desierto, al margen de la sociedad. La perturbación mental de quien se consideraba 'el nuevo Jesucristo', le llevó a concebir la idea de que ciertas canciones de White Album (1968) de The Beatles, en particular Helter Skelter, advertía de una inminente y cruente guerra racial en la que la población negra se sublevaría contra la población blanca. Además de derrocar el orden establecido, se crearía una situación en la que él y su Familia se convertirían en los dirigentes y gobernarían sobre los vencedores: la minoría afroamericana.

¿Os dais cuenta de lo que los Beatles están diciendo?. Se acerca el Helter Skelter. Los Beatles dicen la verdad

Manson convenció a sus acólitos de que sería necesario asesinar a celebridades y ciudadanos relevantes blancos y culpar a la población negra de esos crímenes. Así atraería la atención hacia su culto: pronto llegaría el Helter Skelter, el Apocalipsis. Según el testimonio de uno de los miembros de La Familia, Manson les reunió en la Nochevieja de 1968 y les dijo: "¿Os dais cuenta de lo que los Beatles están diciendo?. Se acerca el Helter Skelter. Los Beatles dicen la verdad”.

El tribunal escucha Helter Skelter

El juicio a la Familia Manson empezó el 15 de Julio de 1970. En la sesión del 19 de Enero de 1971, tal y como consta en beatlesdaily.com, Helter Skelter y otras canciones del Álbum Blanco de los Beatles sonaron en la corte de Los Ángeles. En sus declaraciones ante el juez, Manson había dicho: "Han sido los Beatles. La música que publicaron habla de guerra. Los chicos la oyen y captan el mensaje subliminar… Helter Skelter significa confusión. La confusión está llegando rápidamente. No es mi conspiración. No es mi música. Yo entiendo a lo que se refiere. Y dice ‘¡Levanta!’, dice ‘¡Asesina!’. ¿Por qué me culpan a mí?. Yo no escribí esa música… fueron los Beatles. Hablan de guerra. Los jóvenes lo escuchan y captan el mensaje subliminar”.

The Beatles, fotografiados alrededor de 1966. / Roger Viollet Collection/Getty Images

En un escenario que superaba cualquier ficción, el jurado escuchó con detenimiento los temas intentado descifrar si las letras de los cuatro de Liverpool contenían esos mensajes subliminares que habían llevado a Manson a cometer sus crímenes. Obviamente, Manson y sus acólitos eran unos dementes. Charles Manson fue declarado culpable de homicidio premeditado y sentenciado a pena de muerte.

Helter Skelter, una canción ruidosa al estilo de The Who

Según Paul McCartney, Helter Skelter nació con la pretensión de crear una canción rock and roll tan ruidosa como fuera posible: “Estaba en Escocia y leí en Melody Maker que Pete Townshend había dicho ‘Acabamos de hacer la canción rock and roll más estridente, ruidosa y ridícula que se haya escuchado jamás’. No descubrí a qué canción se refería, pero me dio una idea. Les dije a los chicos ‘Creo que deberíamos hacer una canción así; algo realmente salvaje’. Y escribí Helter Skelter".

Helter Skelter (Remastered 2009)

Helter Skelter hace referencia a una atracción muy popular en Reino Unido en la que la gente sube por el interior de una alta torre de madera y cuando llega arriba se desliza por un tobogán en espiral exterior. “Utilicé el símbolo de esa atracción como un viaje desde arriba hacia abajo – el ascenso y la caída del Imperio Romano. Se podría pensar que era un título muy chulo, pero desde que Manson la eligió como himno, se ha relacionado con todo tipo de insinuaciones siniestras", comentó McCartney en la biografía 'Many years from now' de Barry Miles.

Los Beatles, horrorizados

A los Beatles les horrorizó que Charles Manson hubiera interpretado varias canciones del White Album como una incitación a cometer asesinato y una profecía del fin del mundo. “Fue terrible. No te pueden asociar con algo como eso. Algunos tipos en Estados Unidos lo hicieron, pero desconozco por qué. Fue espeluznante, porque no escribes canciones por esas razones", dijo Paul McCartney en 'Anthology'.

Por su parte, John Lennon dijo: “Está chiflado… No sé qué tiene que ver Helter Skelter con el hecho de apuñalar a gente… la canción de Paul es sobre una atracción de feria inglesa”. Para Ringo Starr fue especialmente doloroso: “Fue espantoso. Yo conocía a Roman Polanski y a Sharon. ¡Qué época más terrorífica!”.

La negación

La pena de muerte fue abolida en California en 1972, lo que automáticamente redujo la pena de Manson a cadena perpetua. Hasta en 12 ocasiones se le negó la libertad condicional. Posteriormente, negó su teoría del Helter Skelter y afirmó que no había nada de eso en su cabeza. En Noviembre de 2017, falleció por causas naturales a los 83 años.