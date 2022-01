Tamara Gorro celebra su cumpleaños en su peor momento personal y comparte unas palabras sobre sus propósitos

Este 18 de enero del 2022 Tamara Gorro cumple 35 años y se ha encontrado con una gran sorpresa nada más levantarse. Un intento de levantarle el ánimo en el que, posiblemente, es su peor momento personal.

“Un cumpleaños completamente diferente a lo siempre vivido y deseado. Pero mantengo algo, el agradecimiento a la vida por dejarme cumplir un año más”, compartía hace unos minutos en sus redes sociales.

“Me prometí que a partir de hoy sonreiría y me levantaría. La fecha la alargo un poquito más, las fuerzas flaquean aún, pero esa promesa no está eliminada, solo se aplaza y sumo otro deseo y juramento a mí misma”, reconocía.

No había más que escucharla completamente rota este fin de semana cuando entraba por teléfono en Viva la vida. No pudo aguantar todo lo que se estaba diciendo sobre los motivos de su ruptura con Ezequiel Garay. Fuentes cercanas a la pareja hablaban para asegurar que ella se había cansado de la adicción del ex futbolista a los videojuegos y su falta de ganas para trabajar.

Además, esa fuente aseguraba que ninguno de los dos era especialmente cariñoso con los niños a los que recurrían para grabar sus vídeos y poco más. Duras acusaciones que provocaron su llamada. Volvió a recordar que está enferma y pidió que no se le diera cancha a los que pretenden subirse al carro.

Celebrando sus 35

“Este es mi año, los 35 años me van a dar todo aquello que necesito, es más, me lo voy a dar yo misma: felicidad y curación, lo imprescindible para mí en estos momentos”, seguía compartiendo en redes sobre sus propósitos parra este nuevo año.

“No puedo terminar este mensaje sin decir alto y claro que, sois muy importantes en mi vida, me aportáis todo aquello que una persona necesita, amor. No tendré tiempo suficiente para agradeceros. Mi entorno más cercano, amigos y familia… gracias por no soltarme jamás. Sois mi bastón. ¡OS AMO A TOD@S!”, terminaba su mensaje en redes.

Eso sí, no sin añadir una posdata para dar las gracias: “PD: gracias mamá por preparar esta preciosidad al despertarme… te amo…”.

En seguida han llegado las primeras felicitaciones.

India Martínez: Cariño mío muchas felicidades!!! Te quieroooo

Cristina Cifuentes: Querida Tamara, tienes toda la vida por delante; date todo el tiempo que necesites. Muchísimas felicidades!!!❤️🎂

Isasaweis: La fecha en la que te levantarás no la pones tú, no te preocupes, llegará, y me río yo del ave Fénix!!! 😉 Feliz cumpleaños, preciosa!!! 🤗🤗🤗😘😘😘❤️

Victoria Lomba: Eres un amor en todos los sentidos, las cosas no son como comienzan sino como terminan cariño, te deseo todo lo mejor para ti, eres maravillosa, feliz cumple bonita mía!!! ❤️❤️❤️

Chayo Mohedano: Muchas felicidades ❤️Un año más, un día más y mucho que hacer😉. Respira y primero da un paso, luego otro…lo haces muy bien y así, saldrás de todo 😘. Te quiero

Nacho Montes: Felicidades pimpolla 💪🏻🎈❤️

Natalia Osona: Muchas felicidades corazón!! Siempre adelante!! 💪🏽💖

Sofia Ellar: Felicidades REINA!!!!! De aquí para arriba!!!! 🔥

Tamy (Sweet California): Feliz cumpleaños! Mucho ánimo cielo y espero que seas muy muy feliz. Besitos linda

Auto regalo

También ha recurrido a sus stories para dar las gracias a su familia virtual a la que tanto ha cuidado siempre. “Sabéis que a mí me encanta esta fecha y que la celebro por todo lo alto con unos fiestones tremendos, pero este año, obviamente, no tengo ilusión, no tengo ganas, no me tengo en pie, pero por supuesto que voy a celebrarlo, a soplar las velas con los míos y a dar gracias a la vida porque cumplo años y eso es una suerte tremenda. Y este es mi año”, explicaba.

Y como buen cumpleaños, hay regalos. “Me he hecho un auto regalo que ya os contaré porque es el mejor que me puede venir y me emociono al hablaros porque os amo muchísimo”, compartía emocionada.

Le deseamos todo lo mejor y lo más importante, que se centre en su recuperación para volver a compartir esa alegría que siempre ha mostrado.