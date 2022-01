Tamara Gorro entra por teléfono completamente rota en ‘Viva la vida’ para defender a su marido

Tamara Gorro no está pasando por su mejor momento personal. Hace unas semanas confesaba que le habían diagnosticado una enfermedad mental y que, además, se separaba por un tiempo de su marido y padre de sus hijos, Ezequiel Garay.

Se ha especulado mucho sobre la razón de esta ruptura cuando la idea que habían trasladado en redes es el de una pareja idílica. Viva la vida ha hablado con personas del entorno de la pareja.

Hablan del hartazgo de la influencer con la adicción de su marido a los videojuegos que se pasa el día encerrado en casa sin trabajar, todo lo contrario de lo que hace ella.

La misma fuente señala también como culpable a la familia de Tamara que está demasiado metida en la vida de la pareja y se pasea por su casa como si fuera la suya.

“Por la boca muere el pez. Cuando Tamara se adelanta y dice que quiere anunciarlo para evitar rumores y especulaciones, está diciendo que algo quiere evitar, evidentemente, y es que se sepa la realidad de la pareja y la información. A mí me consta que hay testimonios de señoras que han querido vender una relación con Ezequiel, no sé si es verdad o mentira, pero que lo han querido hacer y que se les ha tapado la boca de muto acuerdo”, comentaba Kiko Matamoros en plató.

Tamara Gorro entra por teléfono

Y mientras los colaboradores hablaban del tema, Tamara Gorro ha llamado a Marisa Martín Blázquez porque tenía algo que decir. “Lo primero que os quiero decir es que respeto vuestro trabajo cien por cien, el de todos los colaboradores, el de toda la tele. Nunca os voy a culpar de nada porque sé cómo funciona esto, pero, por favor, estoy enferma”, recordaba entre lágrimas y completamente rota.

“No hay derecho, no por vosotros, sino por esa persona que ha entrado que es todo mentira. Tengo un marido excepcional, somos familiares, y en mi casa viven mi marido, mis hijos, mis amigos, mi familia, mis suegros y yo. Estoy enferma y no os lo digo a vosotros, lo juro, podéis seguir con el tema, lo digo para la persona que se quiera subir a un carro”, expresaba cada vez más afectada.

“Miles de matrimonios se toman un espacio, no siempre hay que terminar mal, por favor, no a vosotros, os lo digo de corazón y a la gente de redes, que nadie os machaque por hacer vuestro trabajo, pero yo estoy enferma y me quiero cuidar y lo digo por la gentuza que se sube al carro”, terminaba con una ansiedad patente.

Solo deseamos que la influencer, que cumple años en breve, lo pueda celebrar con un estado de paz que necesita en estos momentos de tanta fragilidad.