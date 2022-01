Lucía Pariente pidió a William Levy (‘Café con aroma de mujer’) por Reyes y veremos si repite por su cumple

Por la vida de Alba Carrillo ha pasado mucha gente, unos se han quedado y otros se han ido, pero en esas idas y venidas ha habido una constante, su madre. Lucía Pariente siempre ha estado al lado de su hija y se han demostrado el amor que se tienen en todos los espacios televisivos que han compartido.

Lucía Pariente fue una de las concursantes en la primera edición de Secret Story y dejó claro que si hay algo que comparten madre e hija es un carácter muy fuerte que les lleva a protagonizar muchas discusiones y polémicas.

Jorge Javier Vázquez no puede con ellas y así se lo hizo saber a Lucía en el último programa que compartieron juntos. Y es que se puede decir cualquier cosa de estas dos mujeres menos que pasan desapercibidas.

De cumpleaños

Este 18 de enero, la mami cumple años y su hija ha querido felicitarla de manera pública: “Hoy es el cumple de mi mami! ELLA. La mujer de mi vida. Cada año que cumples es un año más que yo he disfrutado contigo. Gracias por acompañarme en mis locuras, en mis risas y en mis llantos. Gracias a la vida por hacerme el regalo de ser tu hija. No me faltes nunca, vale? Te quiero! #felizcumple #siemprejuntas @luciarpjoficial 🎂🎈🎉🥳🎊🎁🍾”.

En seguida han empezado a llegar las primeras felicitaciones, muchas del mundo televisivo que comparten.

Paula Echevarría: Felicidades!!!! ❤️

Noemí Salazar: Muchísimas felicidades que cumpla mil más!!!!! Esta guapísima ❤️

Canales Rivera: Muchas felicidades 😘

Omar Suárez: Muchas felicidadeees!! ❤️❤️❤️

Marisa Jara: Muchas felicidades a tu preciosa mamá ♥️

Momento de regalos

Lucía, que tiene un sentido del humor muy personal le hizo una petición a los Reyes Magos que no ha llegado. " Queridos Reyes magos, os había pedido, esta preciosidad, este exactamente, no quiero nada parecido, quiero este 💕, no me vale naaaaada que se asemeje, abstenerse parecidos razonables, imitaciones, ni Aliexpres. Me espero otro año, voy a ser ejemplarmente buena, pero no buena angelical, voy a ser como soy, sin consentir que nadie que sea malo me rechiste. ❤️‍🩹le pongo en blanco y negro, porque a color es de infarto. He empezado el 2022 enamorada 💕”, escribía junto a una foto de William Levy, el protagonista de Café con aroma de mujer, la serie colombiana que triunfa en Netflix.

Veremos si ahora pide lo mismo por su cumple, aunque alguien debería decirle que no pida imposibles. De momento, lo que sí ha conseguido es la felicitación en redes de compañeros de reality como Gemeliers, Adara o Sandra Pica.