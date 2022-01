El bonito mensaje de Sweet California antes de empezar su nueva etapa: “Ha sido un viaje largo”

Las chicas de Sweet California están más que listas para dar la bienvenida a una nueva etapa de sus carreras. El próximo 25 de febrero verá la luz su nuevo álbum de estudio Land Of The Free, que ya promete marcar un antes y un después en sus respectivas trayectorias profesionales.

Este va a ser un proyecto muy especial. Tanto es así que será el primer volumen de una bilogía. Además, a juzgar por la portada del disco, no cabe duda de que estas tres artistas sacarán su fortaleza y confianza. Clavan la bandera en otro planeta, demostrándonos que son capaces de conquistar cualquier territorio que se propongan.

Pues bien. Para calentar motores, Tamy, Sonia y Alba han querido abrir sus mentes y compartir con sus fans una bonita reflexión. En su cuenta de Instagram han compartido un vídeo como si estuviese grabado en el mismo planeta que el de la portada. La cámara llega hasta ellas, que posan exactamente igual.

En estas palabras, hacen un repaso de estos nueve años de aventuras. "Ha sido un viaje largo para llegar hasta aquí. Nueve años si echamos la vista atrás. Muchos nos han acompañado en este viaje, a otros les hemos ido dejando atrás, y otros muchos se nos han unido a mitad de camino. Pero eso es lo que hace que el viaje sea maravilloso. La cantidad de personas que nos vamos encontrando a cada paso que damos", dice Sonia. "Nos sentimos como si hubiéramos hecho un trayecto intergaláctico, rumbo a un planeta en el que no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Aún sentimos mariposas en el estómago con cada canción que sacamos y eso es lo que nos da fuerzas para seguir adelante", continúa Tamy. "Esperamos que os guste y disfrutéis tanto como nosotras de este Land Of The Free", concluye Alba.

Sus palabras no han tardado en emocionar a todos sus fans, quienes han compartido su reacción entre las respuestas de la publicación. "No estoy llorando, se me han metido 9 años de mi vida en un ojo", dice @luciii_13. "Y pensar que hace 9 años que empecé este camino con vosotras...", añade @rober_pena14.

Se avecina una nueva y bonita etapa para Sweet California, y sus fans han demostrado que están más que dispuestos a acompañarlas.