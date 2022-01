Omar Montes le dedica unas palabras a Novak Djokovic que le han gustado a Lalo Ebratt, DJ Nano o Camela

Djokovic se ha convertido en uno de los hombres del momento y no precisamente por habar ganado ningún torneo. De hecho, no podrá participar en el Open de Australia y, de seguir sin vacunarse, puede que no sea el único que le cierre las puertas.

Su posicionamiento frente a la vacunación y sus historias con los positivos, no han convencido a muchos y tiene al mundo revolucionado por el ejemplo que está dando en unos momentos de pandemia tan complicados. Como siempre ocurre en estos casos hay quien le critica y hay quien le defiende.

Y en medio de todos ellos está Omar Montes que siempre se toma las cosas con mucho humor. El cantante no ha dudado en dedicarle unas palabras desde sus redes. “Quieres jugar Djokovic? La única vacuna que necesitas es la de mis besos 💋”, escribía junto a un par de fotografías en las que podemos verle a él vestido con chándal en una pista de tenis.

Comentarios a las ocurrencias de Omar

No han faltado los primeros comentarios que más que señalar algo sobre el tenista number one, lo han hecho sobre el estilismo del príncipe que no deja a nadie indiferente. Él sí que sabe cómo hacer reir a la gente.

Lalo Ebratt: Fa$hion💅🏽

Colate: Ya te has puesto pista de tenis en casa? ❤️

Jonathan Maravilla Alonso: Cuando quieras partidito! 🔥

Maita Vende Cá: ❤️🙌🔥

Mahi Masegosa: 😂😂😂😂 ese no tiene huevos

Original Elías: Ay que guapo este muchacho❤️

Karin Herrero: Puto grande 😂👏

Carlota Boza: Propuesta indecente 😌🔥🔥

DJ Nano: 😂😂

Camela: ¡Ese principeeeeeeee!😜😘😘❤️

Albert Álvarez: Mi principe 👑 ❤️

Los piropos no han faltado, aunque también le ha llovido alguna crítica. Hay quienes le han pedido que deje de inyectarse en la cara, que está guapo como está. Quién le ha advertido que jugar al tenis con tanto oro encima no le va a poner las cosas fáciles o quien ha señalado que ese chándal no debe ser muy barato, ni la casa en la que está.

Nueva música

Está claro que por mucho que siga viviendo en Pan Bendito, la vida de Omar Montes ha cambiado mucho. Eso sí, la música sigue siendo protagonista de su vida y ya anuncia lanzamiento para el 28 de enero. “Queréis vida loca? 28 de enero con mi primo @aimaanjr te entramos 4 en casa y te quedas sin pikala 🚲”, anunciaba.

Así que, con chándal o sin él, jugando al tenis o boxeando (que parece más lo suyo), lo cierto es que Omar está on fire.