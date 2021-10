El original vestido de Ana Morgade para la Seminci que se ha vuelto viral

La Seminci ha arrancado en Valladolid y las primeras estrellas se han dado cita sobre la alfombra verde. Y una de las primeras en generar un torrente de titulares con su original propuesta de vestido ha sido Ana Morgade. La presentadora y actriz nos ha dejado además una necesaria reflexión sobre nuestros cuerpos y la presión social en la que vivimos.

"My alfombra verde today. Sí, es un portatrajes. Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci, porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla standard, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha" comienza explicando la intérprete mostrando el diseño que, dicho sea de paso, le sienta como un guante.

"Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia. No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro, y mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)" continuaba reflexionando Ana Morgade.

La actriz pone sobre la mesa no solo la presión de esta clase de eventos por lucir lo más glamourosa posible sino también el hecho de que la mujer sigue estando bajo el yugo de un estereotipo que ni siquiera tiene en cuenta la maternidad.

"Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje... Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto" terminaba exponiendo Ana Morgade a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

Por fin he dado con el vestido de mi vida. pic.twitter.com/6qXKySd6az — ana morgade (@ana_morgade) October 25, 2021

La imagen está corriendo como la pólvora por internet y solo en las dos primeras horas tras su publicación roza las 100.000 interacciones. Una cifra que habla de la viralidad de lo conseguido por la intérprete. En los comentarios la mayoría de usuarios aplauden su decisión y su valentía además de seguir la corriente humorística analizando el vestido: "Con todos mis respetos a mi me parece un perfect, tiene hasta un asa tipo abre fácil por si hay mambo 🔥🔥😂😂😂😂".

Ana Morgade ha acompañado su traje con unos zapatos negros con taconazo y un peinado de lo más natural.