‘La Isla de las Tentaciones 4’: Tania y Alejandro viven su peor momento con Stiven: “Se ha acostado conmigo”

El reencuentro de Tania y Alejandro seis meses después de haber salido de La Isla de las Tentaciones 4 dejó una primera sorpresa: siguen juntos. Aunque Alejandro observaba las declaraciones de su chica desde otra sala con algún que otro comentario cuestionando su discurso, su llegada ante ella empezó con un intenso beso que parecía indicar que se habían dado una nueva oportunidad.

Y de hecho, así fue. Alejandro le pidió perdón delante de Sandra Barneda, mitigando así el daño que le hizo al hablar mal de ella delante de toda la audiencia. Parecía que iban a vivir un nuevo capítulo en su relación de lo más dulce, aunque el programa tenía pensado otro reencuentro que dejaría la situación radicalmente cambiada.

Se trataba de Stiven, el tentador que conquistó a Tania. Aunque en su villa no terminó de conquistarla, fue ella misma la que le confesó no poder pasar la noche con él porque le debía respeto a Alejandro. Todo parece apuntar a que lo cumplió a rajatabla, aunque el resultado no fue el esperado:

¿WHAAAAAAT? 😱😱😱 Stiven asegura que Tania y él se han acostado juntos tras su paso por el programa



Stiven llegó ante la pareja de lo más enfadado y dispuesto a soltar la bomba. No saludó a Tania, por lo que todo parecía indicar que su apatía tenía que ver con ella. Y efectivamente, ella mantuvo lo que le dijo en su última noche y no llegó a intimar con Stiven… Dentro de República Dominicana.

En Madrid, mientras ella estaba junto con Rosario, él se pasó a verlas y acabaron yéndose de fiesta, a desayunar y a echarse una siesta que traería problemas en este reencuentro. "Se ha acostado conmigo", confesó el tentador ante la atónita mirada de Alejandro.

La reacción de Alejandro

El de nuevo novio de Tania no daba crédito a las palabras de su presunto amante, y vio tan sincera su reacción que empezó creyéndole a él. Su chica no paró de negar la situación, aunque la audiencia terminó por no creer su lección debido a algunas pistas en sus expresiones y en algunas fisuras en sus excusas.

Stiven describió la habitación en la que supuestamente sucedió todo, mientras que Tania aclaraba que ya anticipó que su tentador iba a ir diciendo eso en su reencuentro con ella. Alejandro, en un último intento de saber la verdad, le pidió que le dijese algo íntimo que solo podría haber notado de haberse acostado realmente con ella. Ella, de lo más comedida, le pidió que eso lo hiciese en privado.

Fuese como fuese, en ese momento ambos estaban solteros, por lo que no debería molestarle demasiado. Aun así, Alejandro intentó zanjar el asunto confesando que creía la versión de su chica… Aunque sin abandonar el gesto de duda en su rostro.