Anabel Pantoja asegura que no está dispuesta a aguantar amenazas tras contar la escena lésbica de Marta Riesco

Marta Riesco ha insistido por activa y por pasiva que no quiere convertirse en un personaje público, que quiere seguir siendo la periodista entregada a su profesión que ha sido hasta ahora y seguir levantándose a las 5 de la mañana para ir a trabajar a El programa de Ana Rosa. Pero parece que lo va a tener complicado siendo la novia de Antonio David Flores.

De momento, ayer martes no fue a trabajar porque, por lo visto, se encontraba indispuesta. Hay quienes tienen otras teorías ante esta ausencia. Y es que, el día antes, la hermana de Olga Moreno había desvelado que ella y Antonio David durmieron juntos el 31 de diciembre de 2021.

Y la cosa no para ahí. Anabel Pantoja y Jorge Javier Vázquez recrearon una escena que ella vivió en Cantora una Nochevieja tres años antes. Por lo visto, la sobrina de Isabel Pantoja abrió una puerta y lo que se encontró detrás fue una escena lésbica. Dos mujeres en plena faena y disfrute.

“Había campo, había habitaciones, había coches…”, enumeraba Anabel como alternativas al sofá de Cantora. Eso sí, ella no dio el nombre de Marta explícitamente, aunque sí se mencionó.

Las consecuencias del relato

Al día siguiente, Joaquín Prat recriminaba a su compañera el comportamiento que estaba teniendo: “Marta, es mejor que lo cuentes y lo cuentes todo a que lo cuentes por los pasillos, porque algunos no queremos saber estas cosas y no las contamos, pero hay otros que sí e igual las cuentan, entonces la bola se va haciendo cada vez más grande, entonces, ¿a qué jugamos?”.

Parece que la periodista no está pasando un buen momento y puede que haya decidido meter en problemas a Anabel Pantoja que dejó claro desde su silla de Sálvame que “no voy a consentir ninguna amenaza, ¿vale?”.

“No voy a consentir que me estén acosando al teléfono con llamadas, con mensajes y tercero y último, y me levanto, voy a decir una cosa al aire, para que lo coja el que quiera cogerlo, en mi casa, que la considero mi casa, hace tres años, dentro de mi casa, yo cuento lo que sucede en mi casa, si no hubiera sido en mi casa no tengo derecho a contarlo, pero si yo presencio algo en mi casa, y como era mi casa y era mi sofá, yo cuento lo que sucede. Si al final hay consecuencias y las medias verdades… al final, no sirven para nada, así que, mejórate, bébete tres vasos de agua y cómete tres magdalenas y vente mañana a las cinco de la mañana”, decía mirando directamente a cámara.

Está claro que hay culebrón para rato.