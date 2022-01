Alberto y Elena, ¿la primera carpeta de ‘Secret Story 2’?

Si hay algo que emociona en un reality como Secret Story es que se empiecen a crear carpetas, que para el que no esté familiarizado con estos formatos, hay que explicarle que son relaciones de pareja que se crean dentro de un concurso de convivencia y aislamiento con el exterior.

Es una baza que los más avezados juegan para conseguir mantenerse dentro de la casa, de hecho, muchos criticaron a Luca Onestini y Cristina Porta por mantener una relación como parte de su estrategia para ganar.

El caso es que, fingida o no, una relación de este tipo siempre engancha y parece que no hace falta que pase mucho tiempo para que haga acto de presencia. Parece que ya ha habido una primera conexión con posibilidades dentro de la casa.

Declaración de intenciones

Elena y Alberto, la consultara de ventas que vive en Berlín y el barista, podrían haber conectado como algo más que solo amigos. “Yo quería hacer las cosas con calma y pasar desapercibida”, le decía Elena a su compañera Alatzne.

“Tengo la impresión de que llevo un mes aquí”, añadía, “yo esto no me lo esperaba en la primera semana”. Está claro que cuando a uno le quitan cualquier referencia temporal y, además, tiene que convivir las 24h en una casa con gente que no conoce, la medida del tiempo cambia.

“¿Pero te gusta Alberto?”, preguntaba Alatzne. Y la sevillana lo tenía claro: “Si no me gustase, no haría nada”. Parece que ya se está planteando algo serio.

“Yo le dije a mi madre que no haría nada. Mi madre me dijo que ni besos ni nada, pero se ha dado así, yo tampoco lo he buscado”, seguía explicando Elena. “Eres autentica, te veo poco preocupada”, le respondía su compañera.

“Preocupación no tengo ninguna, porque se ha dado así. No he ido buscándolo. Yo no sé qué va a ser de esto, pero yo sigo para delante y a ver qué pasa”, decía muy segura de sí misma.

Y es que no hace falta más que ver las caras de complicidad con las que se miran para darse cuenta de que aquí hay algo. “¿Mañana os vais a arreglar?”, preguntaba Elena a sus compañeros sobre lo que iban a hacer para la gala del miércoles.

Alberto, casi susurrando le contestaba: “Yo me voy a arreglar, pero no por la gala, me arreglo por tu cumpleaños”. Y es que la sevillana es la primera en cumplir años durante este encierro.