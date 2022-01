Dani Martín cambia su ritual antes de salir a un escenario: “Cada cual tiene su manera y la respeto”

“Este 2022 viene lleno de conciertos para cantar las canciones de nuestros años locos”. Estas palabras las publicaba Dani Martín un día después del día de Reyes. Este año tiene pensado pasar mucho tiempo sobre el escenario y no le faltan ganas.

Las canciones de El canto del loco volverán a sonar con fuerza gracias a su último proyecto recordándonos viejos tiempos. Aunque no todo sigue siendo igual que cuando triunfaba con el grupo.

Para empezar, el cantante ha confesado que su ritual antes de salir al escenario, ya no es el mismo. Ha cambiado de forma radical y así lo ha compartido en redes.

Nueva rutina

“Esto es lo que he hecho antes de salir a cantar en esta gira. Después de 20 años tomándome un vino o unos gin tonics antes de salir a cantar, a veces varios, este año he encontrado la manera que me hace salir con aplomo, seguridad y sin nervios, con mariposas, con respeto a mi oficio, controlando todo y, a veces, emocionado de manera real”, confesaba sobre lo que hace ahora.

“Cada cual tiene su manera y la respeto, pero a mí esta me hace más feliz y me ha hecho disfrutar de lo que más me gusta. Que no me he comido a ningún gurú, que no, que sólo estoy aprendiendo cómo me siento mejor. Repito, cada uno que haga lo q quiera, esto es sólo una vivencia más que aquí vomito”, añadía sobre este nuevo cambio que ha introducido en sus rutinas.

Buenos resultados

Así que en su nuevo equipo de gira está Pablo Navascués que le ayuda a descargar adrenalina antes de los conciertos. Y claro, parece que tiene resultados, según los comentarios que hemos podido leer.