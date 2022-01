Belén Esteban publica una foto con Pablo López y muchos critican un detalle de la imagen que no ha gustado

Belén Esteban es una apasionada de la música y nos lo ha confirmado en más de una ocasión. Es una de nuestras más fieles oyentes que ya atesora un buen grupo de amigos músicos en su agenda, entre ellos Pablo Alborán de cuya amistad siempre presume.

Ahora hay que sumar a la lista a otro Pablo, también malagueño. Se encontraron en FITUR, la feria de Turismo que se ha inaugurado ya en Madrid. No han dudado en hacerse una foto juntos y ella la ha compartido. “Con mi amigo @pablolopezmusic♥️♥️♥️♥️”, escribía junto a la imagen.

Y ese comentario no ha gustado a todo el mundo y muchos le han recordado que por el hecho de que alguien acceda a hacerse una foto con ella no significa que sean amigos. Pero bueno, seguro que ella ya está más que acostumbrada a los haters.

Dios mío.. se hace la foto con alguien q es famoso, y ,ya son amigos!!! En mi opinión, hay mucha diferencia entre amistad y conocido!! Sin ánimo de ofender, eh!!

Tú amigo ? Que tenga cuidado que los vendes!! 😢

esta esta" en todos los fregaos Ahhh y todos son sus amigos!! 😡😡🙈

eso es lo que tu te crees as perdido muchos amigos por el camino 🤮🤮

No es tu amigo q para ti todos los famos@s son amigos el es una gran persona y no un dictador de Sálvame

Cosas que no se perdonan

No ha sido el único detalle que no ha convencido. De hecho, se han multiplicado las críticas por un detalle de la fotografía. Los dos aparecen sin mascarilla. La feria ha extremado las medidas de seguridad y es obligatorio acceder con mascarillas de FFP2, ni siquiera admiten las quirúrgicas, pero parece que ellos no han tenido reparos en quitársela.

Y claro, tal y como están las cosas en esta sexta ola, con tal cantidad de contagios diarios, hay cosas que no se perdonan, no hay más que ver los comentarios.

La mascarilla maja que luego criticas. Da ejemplo

Y la mascarilla no dices q siempre la llevas puesta... Y siempre subiendo fotos sin ella puesta... Luego hablas de lo demás... Ains...Belencita🤦‍♀️

Convive contigo?????? No verdad, pues ponte la mascarilla que mucho predicar y poco actuar.

Para tenerle tanto miedo al covid dnd están las mascarillas? 😂😂😂👻👻👻

La mascarilla me encanta, tiene un color precioso...luego dais lecciones

A ver si te pones la mascarilla tanto que hablas💩

Lo curioso es que todas las críticas van dirigidas a ella, nadie se platea por qué él tampoco la lleva.